Търсят фалшив лечител от Родопите след сигнал за измама в интернет

Полицията в Смолян започна проверка на интернет измама за мним лечител от село Момчиловци, който предлага чудодеен мехлем. Схемата излиза наяве, след като десетки хора от цялата страна започнали да търсят несъществуващия билкар в родопското село. Преди това хора, търсещи лечение, засипали с обаждания кмета на Широка лъка да ги свърже с местен билкар, който твърдял, че живее в селото.

Мнимият билкар е представен като Кирил Маринов, който живее в гората, на 72 години е и е излекувал стотици, според статия в социалните мрежи. Следват снимки и две страници разказ за това как билкарят изцелил с чудодейния си мехлем неподвижни хора от родопските села. Хората, подведени от фалшивата информация и генерираните с изкуствен интелект снимки, го издирват за да ги изцери. Освен със съвети фалшивият Кирил Маринов измислил и мехлем, който струва обаче 39 евро.

„Много хора се обаждат за координати и за връзка с известния лечител. Служебният телефон, който е обявен публично в интернет, не спира да ми звъни. Обаждат се хора откъде ли не. В обявата не е посочен телефон- там са посочени координати на мехлема чудо, който вдига хора в тежко състояние. Това е измама. В Момчиловци не живее такъв човек, никога не е живял", казва кметицата на родопското село Сийка Суркова.

Дни по-рано кметът на Широка лъка също получавал същите обаждания. При него дори са ходили хора от много километри, за да търсят въпросния лечител. „Тук поне не са идвали, или поне аз не знам да са идвали. Много ми е болно за това, че на гърба на страданието на хората някой се опитва да генерира печалба с продажба на нещо, което никой не знае какво е. И още по-лошото е, че хората наистина се доверяват. Призивът ми е да бъдат предпазливи, внимателно да оглеждат това, което им се предлага. По-възрастните да се обръщат към децата си, към внуците, които са по-информирани за интернет средата и възможните рискове от измама там", добави кметицата на Момчиловци.