Президент и достойни българи: Важно е да подадем ръка - доброто е заразно (Обновява се)

11-годишната Деси подари гривнички на доброто на Илияна Йотова и на Дънди

Дара и Лили Иванова също влязоха в клуба на добрите, защото вдъхновяват и помагат

Да помогнеш без да се замисляш и да подадеш ръка, защото доброто е заразно. Около това се обединиха 29 достойни българи с големи сърца и президентът Илияна Йотова на церемонията на "24 часа" "Достойните българи".

29 българи бяха отличени за добрите си дела.

Те не са шумни, не обичат прожекторите и светлините, изповядват едно верую, че е по-добре да вършиш работата си без шум. Те са отворили широко душите и сърцата си за другите, знаят в кой момент е хубаво да подадеш ръка, не защото някой те кара да постъпиш така, а защото това е тяхното вътрешно убеждение и не се замислят, когато трябва да го направят. Те обичат да виждат благодарността, усмивките върху лицата на другите от делата им, не се саморекламират и не се самопредлагат, затова са много ценни, обърна се президентът Илияна Йотова към достойните.

Президентът награди 11 годишната Димана и актьорът Даниел Пеев-Дънди.

Когато научава за тежка диагноза на 5-годишната Димана, 11-годишната Деси от Варна взема кутия с ръчно изработени от нея гривни, застава пред централен магазин в квартал "Аспарухово" и започва да ги продава. За дни събира над 3000 лева за болното момиче. А хубавата новина днес е, че Димана е добре.

Победителят от „Сезона Слънце" на „Капките" - Човекът Слънце Даниел Пеев-Дънди ни разплака с изключителния си жест. Актьорът, победил в "Като две капки вода", дари парите от наградата - автомобил, за лечението на своя състудент - музиканта Боян Христов.

"Искам да ви кажа, че доброто е заразно и, когато човек има възможност, трябва да помогне", каза Деси. А приемайки наградата, тя подари на президента Йотова и на Дънди по една от своите гривнички.

"Най-важното нещо за доброто е никога да не очакваш то да се върне. А когато станеш сутрин и се погледнеш в огледалото и си кажеш "Аз съм добър човек" - от това по-истинско и хубаво нещо на света няма", добави Дънди.

Тъй като всички достойни българи днес получават и специална първа страница, държавният глава получи страницата от колекционерския брой за 35 години „24 часа", на която споделяте своите „35 неща, които ме правят щастлива".

Президентът Илияна Йотова показва първата си страница „35 неща, които ме правят щастлива" на омбудсмана Велислава Делчева и проф. Огнян Герджиков.

Връчи й я издателят на медийната платформа „24 часа" Венелина Гочева. "Здравейте, щастливи българи. Вие правите щастливи хората, на които помагате в тежък момент. Днес ще заредите с много щастие много познати лица, които знаят колко дълъг е пътят към успеха", поздрави Гочева.

Тя припомни, че Илияна беше първата, която попълни анкетата "Щастието първа новина". И я нарече Илияна, защото в нея посочва, че едно от нещата, които я правят щастлива, е когато хората се обръщат към нея по малко име. "Много българи така и не разбират през целия си живот, че са преживели щастие. Искахме да ги мотивираме да се огледат и да видят, че щастието е около тях", обясни Гочева каква е мотивацията зад анкетата.

В нощта на "Евровизия" Дара със своята победа вече беше "Достоен българин". Погледът, с който Дара търсеше съпруга си д-р Ервин Иванов минути, след като светът се влюби в нея, за да му благодари, че той я мотивирал да не се отказва, убеди "24 часа", че точно този човек заслужава номинация за "Достоен българин". Дара не е в България, но заедно с д-р Иванов ще получат лично знака на "Достойните българи" - обществото на добрите хора. Тя обаче изпрати видео към достойните, за да разкаже какво я мотивира.

Отличителните знаци за достойните българи.

Великата Лили Иванова е на турне, но също ще получи лично почетния знак на „Достойните българи", която събра над 600 хил. евро в благотворителен концерт.