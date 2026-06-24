Президент и достойни българи: Важно е да подадем ръка - доброто е заразно (Обновява се)

- 11-годишната Деси подари гривнички на доброто на Илияна Йотова и на Дънди
- Дара и Лили Иванова също влязоха в клуба на добрите, защото вдъхновяват и помагат
Да помогнеш без да се замисляш и да подадеш ръка, защото доброто е заразно. Около това се обединиха 29 достойни българи с големи сърца и президентът Илияна Йотова на церемонията на "24 часа" "Достойните българи".
Те не са шумни, не обичат прожекторите и светлините, изповядват едно верую, че е по-добре да вършиш работата си без шум. Те са отворили широко душите и сърцата си за другите, знаят в кой момент е хубаво да подадеш ръка, не защото някой те кара да постъпиш така, а защото това е тяхното вътрешно убеждение и не се замислят, когато трябва да го направят. Те обичат да виждат благодарността, усмивките върху лицата на другите от делата им, не се саморекламират и не се самопредлагат, затова са много ценни, обърна се президентът Илияна Йотова към достойните.
Президентът награди 11 годишната Димана и актьорът Даниел Пеев-Дънди.
Когато научава за тежка диагноза на 5-годишната Димана, 11-годишната Деси от Варна взема кутия с ръчно изработени от нея гривни, застава пред централен магазин в квартал "Аспарухово" и започва да ги продава. За дни събира над 3000 лева за болното момиче. А хубавата новина днес е, че Димана е добре.
Победителят от „Сезона Слънце" на „Капките" - Човекът Слънце Даниел Пеев-Дънди ни разплака с изключителния си жест. Актьорът, победил в "Като две капки вода", дари парите от наградата - автомобил, за лечението на своя състудент - музиканта Боян Христов.
"Искам да ви кажа, че доброто е заразно и, когато човек има възможност, трябва да помогне", каза Деси. А приемайки наградата, тя подари на президента Йотова и на Дънди по една от своите гривнички.
"Най-важното нещо за доброто е никога да не очакваш то да се върне. А когато станеш сутрин и се погледнеш в огледалото и си кажеш "Аз съм добър човек" - от това по-истинско и хубаво нещо на света няма", добави Дънди.
Тъй като всички достойни българи днес получават и специална първа страница, държавният глава получи страницата от колекционерския брой за 35 години „24 часа", на която споделяте своите „35 неща, които ме правят щастлива".
Връчи й я издателят на медийната платформа „24 часа" Венелина Гочева. "Здравейте, щастливи българи. Вие правите щастливи хората, на които помагате в тежък момент. Днес ще заредите с много щастие много познати лица, които знаят колко дълъг е пътят към успеха", поздрави Гочева.
Тя припомни, че Илияна беше първата, която попълни анкетата "Щастието първа новина". И я нарече Илияна, защото в нея посочва, че едно от нещата, които я правят щастлива, е когато хората се обръщат към нея по малко име. "Много българи така и не разбират през целия си живот, че са преживели щастие. Искахме да ги мотивираме да се огледат и да видят, че щастието е около тях", обясни Гочева каква е мотивацията зад анкетата.
В нощта на "Евровизия" Дара със своята победа вече беше "Достоен българин". Погледът, с който Дара търсеше съпруга си д-р Ервин Иванов минути, след като светът се влюби в нея, за да му благодари, че той я мотивирал да не се отказва, убеди "24 часа", че точно този човек заслужава номинация за "Достоен българин". Дара не е в България, но заедно с д-р Иванов ще получат лично знака на "Достойните българи" - обществото на добрите хора. Тя обаче изпрати видео към достойните, за да разкаже какво я мотивира.
Великата Лили Иванова е на турне, но също ще получи лично почетния знак на „Достойните българи", която събра над 600 хил. евро в благотворителен концерт.