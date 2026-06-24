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Трима загинали в катастрофата на "Тракия", удар в дърво с жертви и по обходния път

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Катастрофа с камион затвори "Тракия" към Бургас СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

Трима са загинали в катастрофата с камион, която затвори магистрала "Тракия" при 290-ия км по-рано днес. 

По първоначална информация камионът е навлязъл в насрещното и е ударил колата, съобщиха от ОДМВР - Бургад. Загиналите са мъж и две деца. 

Магистралата е затворена и в двете посоки. Въздушна линейка е вдигната за пострадалите, за да бъде избегнато огромното задръстване. 

Шофьорите могат да използват обходен маршрут през стария път Айтос - Карнобат.

Трафикът се осъществява по обходен маршрут през пътен възел „Зимница" - пътен възел „Петолъчката" - Карнобат - Айтос - Бургас и се регулира от "Пътна полиция".

Жестока катастрофа обаче е станала и по обходния път. Кола със сливенска регистрация се е блъснала в дърво между селата Кликач и Чукарка. На място са загинали две жени. 

Катастрофа с камион затвори "Тракия" към Бургас СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

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