Трима загинали в катастрофата на "Тракия", удар в дърво с жертви и по обходния път

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Трима са загинали в катастрофата с камион, която затвори магистрала "Тракия" при 290-ия км по-рано днес.

По първоначална информация камионът е навлязъл в насрещното и е ударил колата, съобщиха от ОДМВР - Бургад. Загиналите са мъж и две деца.

Магистралата е затворена и в двете посоки. Въздушна линейка е вдигната за пострадалите, за да бъде избегнато огромното задръстване.

Шофьорите могат да използват обходен маршрут през стария път Айтос - Карнобат.

Трафикът се осъществява по обходен маршрут през пътен възел „Зимница" - пътен възел „Петолъчката" - Карнобат - Айтос - Бургас и се регулира от "Пътна полиция".

Жестока катастрофа обаче е станала и по обходния път. Кола със сливенска регистрация се е блъснала в дърво между селата Кликач и Чукарка. На място са загинали две жени.