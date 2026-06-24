Ученици от Русе бяха отличени в национален конкурс за доброволчеството

Петима ученици от Русе бяха отличени за участието си в националния конкурс за есе на тема „Героите сред нас: Защо бих станал доброволец при бедствия и пожари?", организиран от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в партньорство с Министерството на образованието и науката и Националната асоциация на доброволците в Република България. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Инициативата се провежда за четвърта поредна година по повод Международния ден на доброволеца – 5 декември, и има за цел да популяризира дейността на доброволните формирования в страната и да насърчи младите хора да се включват активно в каузата на доброволчеството.

Сред отличените за проявена творческа инициативност, креативност и оригиналност на своите есета са Белослава Кръстева и Алексей Бешир от СУПНЕ „Фридрих Шилер", Александра Ангелова и Александра Косева от СУ „Йордан Йовков", както и Радосвет Димитров от ПГИУ „Елиас Канети".

Грамотите бяха връчени в Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" от ръководителя на Доброволното формирование към Община Русе Петър Николов. На церемонията присъстваха представители на ръководството на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", Община Русе, учители и родители.

Отличията са признание за ангажираността на младите хора към общественозначими каузи и за проявения интерес към дейността на доброволците, които ежедневно допринасят за сигурността и безопасността на гражданите.