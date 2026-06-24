Първият обществено достъпен дефибрилатор в Русе е монтиран пред сградата на Общината

Първият автоматичен външен дефибрилатор (АВД), предназначен за използване на обществено място, бе монтиран пред сградата на Община Русе. На събитието присъстваха кметът Пенчо Милков и неговият заместник Димитър Недев, представители на Българския лекарски съюз, председателят на Управителния съвет на Районната колегия на България лекарски съюз д-р Орлин Кожухаров и председателят на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към Алисе Муртезова. Инициативата беше гласувана от Общинския съвет през януари, като целта ѝ е да се осигури възможност за бърза реакция при случаи на внезапен сърдечен арест до пристигането на екипите на Спешна медицинска помощ. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„Всеки спасен човешки живот е безценен и именно затова инвестираме усилия в създаването на по-сигурна градска среда. Поставянето на обществено достъпни дефибрилатори дава шанс за навременна реакция в най-критичните минути и може да се окаже решаващо за нечий живот. Благодаря на всички институции и дарители, които превърнаха тази важна кауза в реалност за Русе", заяви кметът Пенчо Милков.

Д-р Кожухаров заяви, че в критична ситуация всяка секунда е от решаващо значение и изрази увереност, че устройството ще вдъхне допълнителна сигурност на гражданите. „Нека апаратът стои като символ на превенция и готовност, но искрено си пожелавам да се налага да бъде използван възможно най-рядко", каза още медикът.

"Предложението за поставянето на дефибрилатори на ключови места в града е на група лекарски асистенти, като се надявам да има още дарители. Ще бъдат обсъдени и други места за разполагане на апаратите", заяви от своя страна Алисе Муртезова.

Дефибрилаторът пред Община Русе е дарение от Българския лекарски съюз, като такива апарати ще бъдат поставени на още две ключови локации в града – в района на скейт парка, който е дарение от УМБАЛ „Медика", и на кея, в близост до надписа „Русе", който заедно с указателните табели и стойките за дефибрилаторите, са дарение от Алисе Муртезова и УМБАЛ "Медика". За всяка от точките са предвидени информационни табели и видеонаблюдение, което да гарантира тяхната сигурност и достъпност.

От БЧК – Русе са предвидили провеждането на демонстрации за работа с дефибрилаторите, за да могат повече хора да умеят да работят с тях при нужда.

Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност в България, а внезапният сърдечен арест е едно от най-тежките спешни състояния. В над 70 процента от случаите той настъпва извън лечебни заведения – на улицата, в паркове, спортни обекти или други обществени пространства. Медицинските данни показват, че при липса на дефибрилация вероятността за оцеляване намалява с между 7 и 10 процента за всяка изминала минута.