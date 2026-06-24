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Талантите на Вокално студио за поп и джаз пеене „Икономов" – с концерт на 25 юни в Русе

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Летният фестивал „Сцена под звездите" продължава, а с него и разнообразната програма от събития. На 25 юни /четвъртък/ от 18 ч. пред Доходното здание ще се състои летният концерт на Вокално студио за поп и джаз пеене „Икономов". Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Възпитаниците на русенската школа са подготвили богата музикална програма, която включва български и световни поп хитове, както и утвърдени джаз стандарти. Събитието има за цел да представи пред широката публика творческите постижения и израстването на младите таланти от града.

Организаторите отправят покана към русенци и гости на града да споделят една приятна лятна вечер под открито небе и да подкрепят младите музикални надежди.

Събитието е с вход свободен.

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