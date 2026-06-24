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Илияна Йотова към достойните: Докато сме хора, доброто никога няма да изчезне

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Президентът Илияна Йотова на церемонията "Достойните българи". СНИМКИ: РУМЯНА ТОНЕВА, ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ, НИКОЛАЙ ЛИТОВ, ЙОРДАН СИМЕОНОВ И ГЕОРГИ КЮРПАНОВ.

Достойните българи не са шумни, не обичат прожекторите и светлините, изповядват едно верую, че е по-добре да вършиш работата си без шум, каза президентът

Знаете ли коя е любимата ми част от логото на "Достойните българи"? Не е сърцето. Харесва ми ръката, подадена към всеки. Така са ме учили и възпитали моите родители и това ще науча децата си. нека да продължим летописа и биографията на достойните българи, който е дълъг, но в него има смисъл, защото докато сме хора, доброто никога няма да изчезне. Това каза президентът Илияна Йотова на церемонията "Достойните българи" в НДК, която отличава хора с големи сърца.

Омбудсманът Велислава Делчева, президентът Илияна Йотова и проф. Огнян Герджиков.
Омбудсманът Велислава Делчева, президентът Илияна Йотова и проф. Огнян Герджиков.

"Трудно се говори на събитие като "Достойните българи. Лесно е да отидеш на конференция, да си изложиш позициите, но много по-трудно е да се говори за достойнство и достойни българи. Затова ще ви предложа да си поразбъркаме въображението. Ако всеки трябва да нарисува картина на България, какво бихте нарисували и как? Кои лица бихте сложили, какви образи бихте предпочели? Сигурна съм, че всеки поне веднъж в живота си се е замислял за такава ситуация. Всеки си е представял как би я нарисувал. В тази зала са събрани хора с изключителни биографии, които знаят, че те, техните приятели и съмишленици искаме страната ни да бъде развита, да се случват повече положителни неща, да има добри резултати, да предадем на тези след нас по-добро бъдеще. А това няма как да стане, ако не сме всички заедно като верижна реакция, ако не сме една общност от нашите мечти и идеали, каза още тя.

29 добри сърца бяха отличени на церемонията "Достойните българи".
29 добри сърца бяха отличени на церемонията "Достойните българи".

Ще ви кажа как аз бих нарисувала тази картина. Ще забравя тъмната част от палитрата, ще избера светлите и меки тонове, ще подсиля светлите образи на страната ни. Не само тези, които сме учили в уроците по литература и история, но и на нашите съвременници, които трябва да бъдат познати - достойните хора на България. Те не са шумни, не обичат прожекторите и светлините, изповядват едно верую, че е по-добре да вършиш работата си без шум. Те са отворили широко душите и сърцата си за другите, знаят в кой момент е хубаво да подадеш ръка, не защото някой те кара да постъпиш така, а защото това е тяхното вътрешно убеждение и не се замислят, когато трябва да го направят. Те обичат да виждат благодарността, усмивките върху лицата на другите от делата им, не се саморекламират и не се самопредлагат, затова са много ценни", каза президентът Илияна Йотова.

"24 часа" отдавна вече не е само един вестник или сайт. Благодаря ви, колеги, че превърнахте "24 часа" в една обществена платформа, че чрез вас могат да се видят достойните лекари, хората в образованието, бизнеса, университетите. Всички трябва да познаваме тези хора, защото са заредени не само с доброта, а са изключително прозорливи, виждат в бъдещето развитието не само на себе си, а и на народа ни, виждат го креативно и с амбиция", каза още президентът.

Тя се обърна към Гергана и Соломон Паси - вече "напуснали земното притегляне" и вече гледащи към Космоса, и към журналистите в залата, които също показват доброто, но и заклеймяват несправедливостите.

Президентът пожела на достойните българи да запазят доброто в сърцата си и ги увери, че един ден ще получат най-големите и желани от тях награди.

Президентът Илияна Йотова на церемонията "Достойните българи". СНИМКИ: РУМЯНА ТОНЕВА, ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ, НИКОЛАЙ ЛИТОВ, ЙОРДАН СИМЕОНОВ И ГЕОРГИ КЮРПАНОВ.
Омбудсманът Велислава Делчева, президентът Илияна Йотова и проф. Огнян Герджиков.
29 добри сърца бяха отличени на церемонията "Достойните българи".

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