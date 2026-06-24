Илияна Йотова към достойните: Докато сме хора, доброто никога няма да изчезне

Достойните българи не са шумни, не обичат прожекторите и светлините, изповядват едно верую, че е по-добре да вършиш работата си без шум, каза президентът

Знаете ли коя е любимата ми част от логото на "Достойните българи"? Не е сърцето. Харесва ми ръката, подадена към всеки. Така са ме учили и възпитали моите родители и това ще науча децата си. нека да продължим летописа и биографията на достойните българи, който е дълъг, но в него има смисъл, защото докато сме хора, доброто никога няма да изчезне. Това каза президентът Илияна Йотова на церемонията "Достойните българи" в НДК, която отличава хора с големи сърца.

Омбудсманът Велислава Делчева, президентът Илияна Йотова и проф. Огнян Герджиков.

"Трудно се говори на събитие като "Достойните българи. Лесно е да отидеш на конференция, да си изложиш позициите, но много по-трудно е да се говори за достойнство и достойни българи. Затова ще ви предложа да си поразбъркаме въображението. Ако всеки трябва да нарисува картина на България, какво бихте нарисували и как? Кои лица бихте сложили, какви образи бихте предпочели? Сигурна съм, че всеки поне веднъж в живота си се е замислял за такава ситуация. Всеки си е представял как би я нарисувал. В тази зала са събрани хора с изключителни биографии, които знаят, че те, техните приятели и съмишленици искаме страната ни да бъде развита, да се случват повече положителни неща, да има добри резултати, да предадем на тези след нас по-добро бъдеще. А това няма как да стане, ако не сме всички заедно като верижна реакция, ако не сме една общност от нашите мечти и идеали, каза още тя.

29 добри сърца бяха отличени на церемонията "Достойните българи".

Ще ви кажа как аз бих нарисувала тази картина. Ще забравя тъмната част от палитрата, ще избера светлите и меки тонове, ще подсиля светлите образи на страната ни. Не само тези, които сме учили в уроците по литература и история, но и на нашите съвременници, които трябва да бъдат познати - достойните хора на България. Те не са шумни, не обичат прожекторите и светлините, изповядват едно верую, че е по-добре да вършиш работата си без шум. Те са отворили широко душите и сърцата си за другите, знаят в кой момент е хубаво да подадеш ръка, не защото някой те кара да постъпиш така, а защото това е тяхното вътрешно убеждение и не се замислят, когато трябва да го направят. Те обичат да виждат благодарността, усмивките върху лицата на другите от делата им, не се саморекламират и не се самопредлагат, затова са много ценни", каза президентът Илияна Йотова.

"24 часа" отдавна вече не е само един вестник или сайт. Благодаря ви, колеги, че превърнахте "24 часа" в една обществена платформа, че чрез вас могат да се видят достойните лекари, хората в образованието, бизнеса, университетите. Всички трябва да познаваме тези хора, защото са заредени не само с доброта, а са изключително прозорливи, виждат в бъдещето развитието не само на себе си, а и на народа ни, виждат го креативно и с амбиция", каза още президентът.

Тя се обърна към Гергана и Соломон Паси - вече "напуснали земното притегляне" и вече гледащи към Космоса, и към журналистите в залата, които също показват доброто, но и заклеймяват несправедливостите.

Президентът пожела на достойните българи да запазят доброто в сърцата си и ги увери, че един ден ще получат най-големите и желани от тях награди.