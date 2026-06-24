Пенчо Милков представи информация по ключови за Русе теми на среща с представители на медиите

Ключови теми от работата на общинската администрация и изпълнението на важни за града проекти бяха представени по време на редовната пресконференция на кмета на Русе Пенчо Милков и неговия екип. На пресконференцията присъстваха още зам.-кметовете Златомира Стефанова, Здравка Великова, Енчо Енчев, Димитър Недев и Никола Лазаров. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В началото на срещата кметът предостави подробна информация за предприетите действия по язовир „Николово". Милков припомни, че през октомври миналата година вследствие на обилните валежи и преовлажняването на терена беше компрометиран участък от язовирната стена, което наложи обявяването на бедствено положение и предприемането на спешни мерки за обезопасяване на съоръжението. Той подчерта, че Община Русе е изпълнила всички предписания на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и на Експертния технически съвет, включително укрепителни дейности, геоложки и геодезически проучвания, почистване на съоръженията и контролирано понижаване на водното ниво. Милков беше категоричен, че язовирът не се източва, а водните количества се регулират съобразно задължителните предписания на контролните органи. По думите му поддържането на по-ниско водно ниво е временна мярка, насочена към гарантиране на безопасността на съоръжението и предотвратяване на риск за населението и инфраструктурата. Той обясни, че след извършените експертни анализи е взето решение язовирът да не бъде напълно изпразван, а да се поддържа на определено ниво до стартиране на ремонтно-възстановителните дейности. Кметът посочи още, че е осигурено финансиране в размер на 1 млн. лв. чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Средствата ще бъдат използвани за проектиране, съгласуване и оценка на съответствието на инвестиционния проект. Предстои провеждането на обществена поръчка за проектиране и инженеринг на обекта, като цялостното възстановяване на язовирната стена ще бъде възможно след осигуряване на пълното необходимо финансиране. Във връзка с летните горещини Община Русе е предприела действия и за закупуване на промишлени съоръжения за аериране на водата с цел подобряване на кислородния режим и ограничаване на риска от негативни последици за рибните ресурси.

По повод публикации, свързани с обществената поръчка за поддръжка и ремонт на автомобилите на Община Русе, кметът Пенчо Милков заяви, че в публичното пространство се представят извадени от контекста факти и неверни твърдения, които създават погрешна представа за процедурата. Той посочи, че като пример се дават цени за спирачни накладки от над 1000 евро, докато реално доставяните и фактурирани артикули са на стойност около 50 евро. По думите му се прави некоректно сравнение между прогнозните максимални стойности, заложени в обществената поръчка, и действително извършените разходи, които са в пъти по-ниски. Милков подчерта още, че използваната методика за оценка не е нова и през последните десет години обществени поръчки със същите условия са били печелени от четири различни фирми. Според него това е ясен показател за конкурентния характер на процедурата и опровергава твърденията, че тя е насочена към конкретен изпълнител. Кметът отбеляза и противоречието в част от отправените внушения, тъй като едновременно се твърди, че процедурата е предназначена за определена фирма, а в същото време се посочва, че не е подадена нито една оферта. Той отново подчерта, че цитираните суми за разходи по поддръжка на автомобилите представляват заложени тавани в обществената поръчка, а не реално изразходвани средства.

Значително внимание беше отделено и на бъдещия основен ремонт на бул. „България". Кметът посочи, че между Община Русе и Агенция „Пътна инфраструктура" са проведени работни срещи за подготовката на проекта, който обхваща и бул. „Христо Ботев". Постигнато е съгласие за съвместно финансиране на проектирането и строително-монтажните дейности, като общината вече е предоставила всички необходими данни и е заявила готовност да участва финансово в реализацията. До момента обаче не е представено споразумение за подпис от страна на държавните институции. Милков съобщи, че са изпратени напомнителни писма до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, АПИ и Областна администрация – Русе. Той допълни, че е предложено бъдещото споразумение да включва и допълнителни дейности по изграждане на тротоари, подлези и други елементи на градската среда, така че всички необходими ремонти да бъдат извършени едновременно. Кметът отбеляза още, че макар бул. „България" да е част от републиканската пътна мрежа, Община Русе ежегодно извършва текущи ремонти по него, като държавата впоследствие възстановява направените разходи, макар понякога и със закъснение. По думите му нееднократно е поставял въпроса пред държавата за промяна на методиката за финансиране на граничните градове, които поемат значително по-голям тежкотоварен трафик.

Заместник-кметът Златомира Стефанова представи подробности за инвестиционното намерение за изграждане на ритейл парк в кв. „Дружба". Тя обясни, че предложението е внесено от дружеството „Юнайтед 2015" ЕООД, реализирало и търговската зона в района на Дунав мост. По думите ѝ проектът предвижда ограничено по мащаб застрояване с площ до 2500 кв. м, като значителна част от терена ще бъде предназначена за озеленяване, паркоместа и свободни пространства. Стефанова уточни, че в бъдещия комплекс се предвижда разполагането на между шест и десет обекта, които ще предлагат както търговски услуги, така и банково обслужване, куриерски услуги, мобилни оператори и други дейности от ежедневна необходимост. Проектът включва също изграждане на детска площадка и зона за деца. По думите ѝ инвестиционното намерение няма да промени характера на района, а ще осигури повече удобства за живеещите в квартала.

Кметът представи и актуална информация за строителството на новия плувен комплекс в Парка на младежта след извършен оглед на място. Той съобщи, че по откритата част на комплекса е изпълнена вертикалната планировка, завършена е едната рампа за хора с увреждания, а по втората се работи активно. В сградата на заведението за бързо обслужване се изпълняват монтажни дейности по климатичната и вентилационната инсталация. По закрития плувен комплекс продължават довършителните работи, включително монтаж на окачени тавани, осветление, въздуховоди и подови настилки. Монтирани са допълнителен пожарен хидрант и канализационна помпена станция, а част от възстановяването на настилките в парка вече е извършено. От общинската администрация са изискали от изпълнителя ускоряване на дейностите и стриктно спазване на заложените срокове.

Сред акцентите на пресконференцията беше и ремонтът на Градския стадион. Кметът посочи, че се работи последователно за изпълнение на всички изисквания за лицензиране на съоръжението за срещи от Първа професионална лига. В момента се ремонтират трибуните, стъпалата и санитарните помещения, а до края на месеца предстоят подмяната на всички седалки, обновяването на осветлението, изграждането на вишки за телевизионно излъчване, системата VAR и видеонаблюдението. По думите му новите седалки са предназначени за външни условия и са значително по-устойчиви от досегашните, които са били за закрити пространства и са се амортизирали бързо. На трибуните вече е изписано името на града, а проектът предвижда и изграждането на среда, съобразена с нуждите на хората с увреждания. Милков благодари на всички фирми и партньори, които подпомагат реализацията на ремонта, и подчерта, че целта е стадионът да осигури добри условия както за спортистите и официалните лица, така и за привържениците по трибуните.