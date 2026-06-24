Мощите на Йоан Кръстител събраха висши духовници на остров Свети Иван

Съборна архиерейска света литургия бе отслужена в деня на рождеството на св. Йоан Кръстител на остров Свети Иван край Созопол, където бяха открити мощите му през 2010 г. Богослужението се проведе сред останките от средновековния манастир „Св. Йоан Предтеча" – място, където до миналата година не бе извършвана литургия в продължение на няколко столетия.

Местни от Созопол и туристи се събраха, за да почетат паметта на светеца. Историческото богослужение бе отслужено от Пловдивския митрополит Николай по покана на сливенсикия владика Арсений като домакин. И припомни думите на Исус Христос, който описва св. Йоан Кръстител като най-великия измежду родените от жени.

„Това е благословение не само за Созопол, но и за България и за целия православен свят. То ни напомня, че тази земя е осветена от молитвите на поколения християни и че сме призвани да бъдем достойни наследници на тяхната вяра", заяви митрополит Арсений по повод мощите на Йоан Кръстител.

Владиката обяви, че с тази втора литургия на практика се поставя началото на своеобразна традиция всяка година, на рождения ден на св. Йоан, миряните да се събират на остров Св. Иван в негова прослава и той да се превърне в притегателен център и място за поклонничество за целия християнски свят.

В литургията участваха още Пловдивският митрополит Николай и Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, Величкият епископ Сионий, Белоградчишкият епископ Поликарп и Смоленският епископ Висарион. Присъстваха още ръководителят на археологическите разкопки проф. Казимир Попконстантино, Любомир Мечев и Христина Йенсен от Сдружение „Път към мощите на Св. Йоан Кръстител", както и представителите на европейската мрежа „Камино".

Литургията съвпадна и с откриването на българския поклонически път Камино, който тръгва от Малко Търново и завършва в Созопол като крайната точка са мощите наа Йоан Кръстител.