Арестуваха мъж в търговищко село заради незаконна пушка и боеприпаси за нея

Мъж е задържан с полицейска мярка в РУ-Търговище за притежание на пушка и боеприпаси без надлежно разрешение, съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР. На 23.06.2026 г. след проведени процесуално-следствени действия "претърсване и изземване" в жилище в село Росина, община Търговище, е установено, че 62-годишният собственик на имота държи там дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев(тип помпа). В жилището са намерени още 136 боеприпаси за гладкоцевна ловна пушка и 2 боеприпаса за нарезно оръжие. Установено е, собственикът държи оръжието и боеприпасите, без да има надлежно разрешение за това.

Мъжът е отведен в ареста на РУ-Търговище за срок до 24 часа по Закона за МВР. Оръжието и боеприпасите са иззети по надлежния ред. По случая е образувано досъдебно производство.

За разлика от "оръжието" на тиктокъра Стоян Колев, който бе задържан преди дни на магистрала "Тракия" в района на Пазарджик, пушката от село Росина е истинска. За Колев бе съобщено, че бил арестуван с пневматично оръжие и дрогиран след анонимен сигнал на гражданин, че шофирал агресивно по магистралата и през люка на колата си показвал пневматична пушка. След проверка се оказа, че намереното в колата му оръжие е еърсофт.