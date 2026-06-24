Силни ветрове, поройни дъждове, снеговалежи и наводнения са основните заплахи за Добрич

Силни ветрове, поройни дъждове, снеговалежи, речни наводнения са основните климатични заплахи за град Добрич, обобщи в доклад за климатичните опасности пред община град Добрич проф. Нели Христова от Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН. Той е разработен в рамките на проект „Аркадия", финансиран по програма „Хоризонт" на Европейския съюз."Критериите, по които са посочени основните заплахи, са въз основа на това колко хора и каква инфраструктура могат да бъдат поразени", обясни проф. Христова. проф. Христова представя доклада си в Добрич СНИМКА: Дияна Райнова

Силните ветрове и дъждове до степен порои се оценяват като опасност от висока степен. „Поройните валежи са опасност с висок риск. Могат да повредят улици, жилищни сгради, други конструкции. Тези опасности пораждат немалко градски щети и в този аспект уязвимостта на град Добрич е много голяма. Могат да увредят хора, стълбове, дървета, кабели, асфалт и др.", обяснява проф. Христова. Поройните валежи, които превръщат за минути улиците и булевардите на Добрич в реки, а ниските части – в буквално в езера, ще се случват все по.често, прогнозира тя. „Има градове-гъби, където настилката попива дъждовната вода, но в Европа те са около 3-4, така че трябва да се мисли за мерки в по-прагматична посока", добави тя. „В България най-често нахлуват тъй нар. затворени циклони, а през зимата са средиземноморските циклони. Североизточна България е широко отворена към континента и това е предпоставка за силните ветрове, които са често явление", уточни специалистът. „Обилните снеговалежи се оценяват като опасност със среден риск, тъй като през последните години те намаляват в този район", добави проф. Христова.. Речните наводнения се оценяват като средна опасност, тъй като се случват епизодично.За град Добрич има опасност от преливания на река Добричка и Суха река, но по-опасни са деретата."Суходолията са опасни, защото при проливни валежи събират много вода, защото в градски райони обикновено те са затлачени. Трябва редовно да се почистват. По-добрата мярка е речните корита да се удълбоват и уширяват, за да поемат по-голямата част от валежа, което предпазва от образуване на висока вълна", препоръча проф. Христова.„От натрупването на посочените опасности може да се получи тъй нар. каскаден ефект, което застрашава функционирането на болници, училища, публични услуги", смята проф. Христова. проф. Христова представя доклада си в Добрич СНИМКА: Дияна Райнова

„Ползата е от доклада е, че сме тествали инструментариум, който може да помага за набиране на данни. Това е наложително, за да могат да се правят прогнози, предвид установените климатични опасности пред Добрич. На този основа може да се предвиди събитие. Но по-голямата полза е, че ще можем да имаме яснота и да се вземат превантивни мерки – да не се извършва застрояване в разливни зони, да се подобри системата за събиране на дъждовната вода и др. Същото важи и за засушаванията и горещите градски вълни – като се дават разрешения за строеж, да се предвиждат мерки за поемане на определена температура. Смятам да предложим на екологичното министерство част от данните за климата да ги направи отворени. Следващата стъпка е да създадем конкретен нормативен инструментариум за начина на събиране на информация и правене на прогнози, така че още планирането да се вземат предвид рисковете. В ход е следващ проект на община Добрич по програма „Хоризонт", която финансира научни изследвания, за изработването им", каза зам.-кметът на Добрич Павел Павлов..