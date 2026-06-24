Откриха барелеф на Алеко Константинов в Монтана по повод 100-годишнината на едноименния площад в града

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Паметна плоча с лика на Алеко Константинов беше открита днес в Монтана от кмета на града Златко Живков по повод навършването на 100 години, откакто площадът в центъра на града носи името на Щастливеца.

Плочата е дело на скулптора Теодоси Антонов, чиито тврби са притежания на Пушкинския музей и на Бритиш музеум, и е поставена в зелена площ на площада.

Кметът Златко Живков заяви, че с откриването на тази паметна плоча Монтана прави жест към Алеко Константинов и почита един от хората, допринесли за културното развитие на България. Този барелеф допълва поредицата от културни и исторически монументи на Гео Милев, чието има носи библиотеката в Монтана, на руския офицер Притвиц, чиито отряд освобождава селищата през 1877 година, а също и паметници на бивши кметове на града. В съседство с паметната плоча на Алеко Константинов е и паметникът на Васил Левски.

Алеко Константинов е авторът на прословутия с хумора и селската хитрост герой Бай Ганьо, на „До Чикаго и назад", изключителен писател с принос към националната ни култура и книжовно богатство и туризма. За съжаление е убит по погрешка и по политически причини едва 34- годишен край град Пещера в местността Бряста. Това става повод за статии от рода на „Как Бай Ганьо уби Щастливеца".