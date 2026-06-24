Кампания за безплатно извозване на строителни отпадъци започва в малките населени места на община Русе

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В малките населени места на общината на 29 и 30 юни започва разполагането на строителни контейнери, които до 31 юли ще бъдат обслужвани безплатно.

Призовават се гражданите да използват съдовете по предназначение, като изхвърлят в тях само строителни отпадъци и не поставят вътре битови отпадъци, мебели, дрехи, алуминиева дограма, растителни отпадъци, клони и други. Позволени за изхвърляне са само бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, дървесина, стъкло, почва, камъни, изолационни материали които не съдържат азбест или опасни вещества, строителни отпадъци на основата на гипс които не съдържат опасни отпадъци, смесени отпадъци от строителство и събаряне които не съдържат живак и опасни вещества.

Контейнерите ще бъдат поставени в следните населени места:

• Град Мартен;

• Село Николово;

• Село Басарбово;

• Село Ново село;

• Село Просена;

• Село Сандрово;

• Село Семерджиево;

• Село Тетово;

• Село Хотанца;

• Село Червена вода;

• Село Ястребово;

• Село Долно Абланово;

• Село Бъзън.

Повече информация можете да получите на тел. 082/586 -267