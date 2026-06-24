Завърши изграждането на техническата инфраструктура в индустриалния парк на Търговище

Общата стойност на инвестицията е близо 18 млн. евро

Завършиха строително-монтажните работи по проекта за изграждане на индустриален парк в Търговище. Дейностите са реализирани по Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост.

Резултатите от изпълнението бяха представени на пресконференция днес, 24 юни. В нея участваха кметът на Търговище д-р Дарин Димитров, Димитър Въртигов, представител на "Индустриална зона Търговище" АД – водещ партньор по проекта, и Илиана Илиева – главен директор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ).

По проекта е изградена съвременна техническа инфраструктура на терен от над 300 дка, намиращ се на територията на бившия акумулаторен завод "Енергия" и имотите в близост. В зоната вече е изградена вътрешна пътна мрежа, водоснабдяване, канализационна система, газопреносна и електроразпределителна мрежа. Изпълнени са още дейности за оптична и комуникационна свързаност и за изграждане на улично осветление.

Общата стойност на инвестицията е близо 18 млн. евро, от които почти 14 млн. евро са безвъзмездното финансиране.

"Приключваме труден проект, който трябваше да бъде изпълнен в много кратки срокове. Надявам се след време да напълним тази зона с инвеститори и хора, които искат да работят", заяви кметът д-р Дарин Димитров и благодари на екипите от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, оказали съдействие при реализацията на проекта.

По думите на Димитър Въртигов, проектът за строителството е реализиран само за 11 месеца, благодарение и на тясното сътрудничество с експертите на МИДТ и общинската администрация. Той обясни, че в зоната е изградена и железопътна връзка към националната ж.п.мрежа.

Територията на парка включва 17 обособени инвестиционни парцела. В четири от тях вече са изградени промишлени халета, те са готови за незабавно използване от бъдещи инвеститори. Изградени са и нова електрическа подстанция с високо и средно напрежение, както и пречиствателна станция.

Въртигов не скри, че към зоната вече има сериозен инвеститорски интерес, включително и от чуждестранни компании. До момента запитвания има от фирми за производство на индустриални проводници, на трафопостове и електроразпределително оборудване, на литиево-йонни батерии и други.

Илиана Илиева от МИДТ заяви, че изграждането на парка е свързано с развитието на целия регион. Според нея зоната ще допринесе за разкриването на нови възможности за заетост и за привличането на нови инвеститори, като очакванията са резултатите да надминат първоначално заложените цели.

Неотдавна в интервю за "24 часа" кметът на Търговище д-р Дарин Димитров каза за бъдещия индустриален парк на града: "Имаме намерение да развием нашата зона като високотехнологична индустриална зона. За нея ще осигурим 150 мегавата електричество от няколко далекопровода, ще има газова електроцентрала, която да осигурява допълнително електроенергия за зоната. Ще монтираме огромни батерии, за да акумулират енергия - например денем през лятото, а да се пускат вечер, когато има нужда.

Най-голямата инвестиция тук, която вече е договорена, е за над 1,3 милиарда евро. Това ще бъде Център за изкуствен интелект, център за управление на данни. Само за него, тъй като е в непрекъснат режим на работа, трябват минимум 40 мегавата електроенергия.

Имаме и други кандидати да инвестират в зоната, има интерес от Турция, обаждат се дори фирми от Украйна и Китай, но нека първо да изградим инфраструктурата си и тогава да преговаряме с бизнеса".