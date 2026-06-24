Административният съд във Варна не спря временното отстраняване на шефката на Службата по кадастър

Административният съд във Варна остави без уважение искането на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър инж. Красимира Божкова за спиране предварителното изпълнение на заповедта, с която бе временно отстранена от длъжност, съобщиха от пресслужбата на съда. Причината за отстраняването й бяха извършваните проверки за работата на институцията по случая с комплекса в местността Баба Алино и установените законови нарушения там.

В мотивите на съда е посочено, че по закон жалбите на държавни служители срещу актове, свързани с дисциплинарна отговорност, не спират тяхното изпълнение. Целта е да се защити общественият интерес и да се гарантира, че дисциплинарното производство ще протече обективно, без възможност за влияние върху служители или документи. Изключение се допуска само ако има значителни или трудно поправими вреди за оспорващия, доказателства за каквито в случая не са представени, пише БТА.

Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.