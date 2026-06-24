Издирват 80-годишна жена край Алфатар

Полиция и доброволци издирват 80-годишна жена в района на Алфатар. Тя е в неизвестност от снощи, а в търсенето се включени дрон и следово куче, съобщават от ОДМВР - Силистра.

За изчезването на жената алармират нейните близки, а търсенето в момента продължава на терен с разширен периметър. От полицията са категорични, че възрастните хора с деменция и други здравословни проблеми са сред най-уязвимите, защото лесно губят ориентация и могат да попаднат в рискова ситуация.

Директорът на ОДМВР - Силистра ст. комисар Пешо Петров е поръчал на районните инспектори да идентифицират хората в риск по малките и отдалечените населени места. Предстоят общи дейности с общинските администрации и социалните служби, включително посещения на възрастни хора, които живеят сами.

В района на Силистра полицията издирва и изчезналия 42-годишен Даниел Красимиров. Според данните на МВР той е напуснал дома си на 22 юни сутринта и оттогава е в неизвестност. Мъжът е висок 180 см, с кафяви очи и нормално телосложение. Гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на двамата издирвани, могат да сигнализират на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР.