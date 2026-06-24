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Велико Търново сезира Министерство на културата за груби нарушения на строеж пред Царевец

Дима Максимова

[email protected]

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Строежът озадачава хилядите туристи, дошли да разгледат Царевец Снимка: Община Велико Търново

Община Велико Търново сигнализира Министерство на културата и органите на институцията по надлежния ред за строеж край крепостта "Царевец". Повод са несъответствия в изпълнението спрямо проекта, одобрен именно от МК и Националния институт за недвижимо културно наследство, установени при проверка от комисия към Община Велико Търново. Смущаващо над площада пред входа на най-посещавания туристически обект у нас стърчи бетонна асансьорна шахта на бъдещ хотелски комплекс с музей на известен търновски предприемач. 

Инвестиционният проект трябва да се реализира съобразно новоприетия от Великотърновски общински съвет Подобрен
устройствен план-План за застрояване и регулация на стария град, както и изискванията за опазване Груповата археологическа и архитектурно-строителна зона „Максим Райкович" на Историческо селище – Велико Търново, в което попада имотът. Визата за проектиране и инвестиционният проект са съгласувани от Министерството на културата със становище от 22 декември 2020 година. Оценката за съответствие по част „Архитектура" е извършена от арх. Милен Маринов – експерт по Закона за културното наследство, уточняват от местната администрация.

След публикации в социалните медии и в общественото пространство, още на 9 юни е сформирана комисия от
служители на Община Велико Търново, която извършва детайлна и обстойна проверка. Установени са несъответствия при изпълнението на инвестиционния проект с градоустройствените правила от 1998-а година.

Комисията е изготвил доклад, който е изпратен по компетентност до Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерството на културата, предвид съгласувателния режим на инвестиционния проект. Възложителят също е уведомен, че следва да отстрани нередностите, казват от екипа на кмета. 

Строежът озадачава хилядите туристи, дошли да разгледат Царевец

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