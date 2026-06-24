Прокуратурата за насилието в интерната в село Варненци: Разследването продължава

Досъдебното производство и към момента е в ход и работата по него не е приключила. Срокът му е удължаван поради редица обективни причини. Към момента няма привличано конкретно лице в качеството на обвиняем и не са вземани мерки за процес. Това заявяват от Апелативна прокуратура – Варна по повод думите на омбудсмана Велислава Делчева за случаите на насилие, включително и сексуално, в интерната в село Варненци. Тя съобщи, че година, след като е разкрила за насилието, децата все още не са изведени от там, а наказани няма.

Ето какво гласи съобщението на Апелативна прокуратура – Варна:

По повод изнесена в общественото пространство информация във връзка с разследване на Районна прокуратура-Силистра (СПИ „Христо Ботев") по сигнал за сексуално и физическо насилие, упражнено от непълнолетни лица, настанени в Социално-педагогически интернат „Христо Ботев", намиращ се в село Варненци, общ. Тутракан, спрямо други непълнолетни лица от същото специализирано заведение, с оглед обективното отразяване на случая, Ви уведомяваме за фактическото развитие на работата по него:

Досъдебното производство е образувано на 17 юли 2025 година, като разследването е възложено на следовател от Окръжен следствен отдел-Силистра. Към материалите по случая е поискана и приобщена информация от Държавната агенция „Закрила на детето", Български Хелзинкски комитет, "Уницеф", Омбудсмана на Република България, Агенция за социално подпомагане – Тутракан, Регионалното управление на МОН – Силистра, СПИ „Христо Ботев" – с. Варненци.

В хода на работата по разследването са извършени множество процесуални действия. В „Синя стая" в гр. Сливен са проведени разпити на 4 деца, за които по сигнала се сочи, че са жертва на физическо и сексуално насилие, тъй като децата са се намирали в домовете си, а не в социалното заведение. Проведени са разпити на други 13 деца, които след образуването на досъдебното производство са продължавали да бъдат настанени в СПИ „Христо Ботев" в с. Варненци. В качеството на свидетели са разпитани и други 12 деца, чиито престой в интерната е приключил преди датата на започване на разследването. А към момента продължава извършването на разпити на служителите в социалното заведение.

Назначени, но не изготвени към момента, са съдебномедицински експертизи по отношение на две от децата, сочени за пострадали от сексуално насилие. Назначени и изготвени са комплексни психолого-психиатрични експертизи за общо 7 деца, които сочат, че са жертви на насилие, осъществявано спрямо тях в СПИ „Христо Ботев".

Досъдебното производство и към момента е в ход и работата по него не е приключила. Срокът му е удължаван, поради редица обективни причини, сред които липсата на заключения по назначените съдебномедицински експертизи, както и нуждата от извършване на следствени действия по делегация, свързани с деца, напуснали заведението без да се върнат в него за учебната 2025-2026 година. Технологично време е отнело и изготвянето на назначените комплексни психолого-психиатрични експертизи.

Работата по досъдебното производство за упражнено сексуално и физическо насилие спрямо непълнолетни деца от други непълнолетни деца, настанени в Социално-педагогически интернат „Христо Ботев", намиращ се в село Варненци, общ. Тутракан, продължава под ръководството и надзора на Районна прокуратура-Силистра. Към момента няма привличано конкретно лице в качеството на обвиняем и не са вземани мерки за процесуална принуда.