Пожар пламна в блок в Петрич, няма жертви

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Пожар пламна в жилищна сграда на ул. "Отец Паисий" в Петрич. При инцидента няма пострадали, съобщи за БТА шефът на районната пожарна служба гл. инспектор Стоян Тилев. Огънят вече е потушен.

Има сериозни материали щети - пожарът е унищожил покрива на сградата, както и бяла и черна техника. Стените на запаленото жилище са били опушени.

Вероятната причина за инцидента е късо съединение в ел. инсталацията, но причините тепърва ще бъдат изяснявани, съобщи гл. инспектор Тилев. На място е изпратен 1 екип на пожарната. Четиримата пожарникали са успели бързо да овладеят огъня и са спрели разпространението му.