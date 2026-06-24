Новият шеф Георги Хорозов обеща професионализъм в бъдещата работа на ЦИК

Трите ключови думи, които Централната избирателна комисия (ЦИК) ще постига в бъдещата си работа, са: доверие, независимост и професионализъм. Това каза председателят на ЦИК Георги Хорозов на първото заседание след встъпването в длъжност на новия състав на комисията.

След като се отчете традицията и постигнатото от предходните състави на ЦИК, независимо от това при какви условия е действала и при какво изборно законодателство, аз и членовете на ЦИК ще работим за повишаването на нейния авторитет, повишаването на доверието на обществото в изборния процес, заяви Хорозов, цитиран от БТА.

В лицето на колегите си виждам не само изключителни професионалисти, но и достойни хора и членове, които могат да работят, познавайки из основи Изборния кодекс. Виждам ги и като хора, които уважават екипната работа и са достойни за престижа на Комисията и за очакванията, които обществото възлага на нея, каза Хорозов. С оглед на нашата компетентност ще направим необходимите предложения, така че този изборен процес, освен по-ясен и и по-прозрачен, да бъде и по-лесен за упражняването на изборното право.

Смятам, че Комисията, освен дейностите и компетенциите по Изборния кодекс, ще работи и за повишаване на прозрачността, увеличаване и повишаване на компетентността на всички участващи в изборния процес и за провеждане на избори, които да бъдат максимално законосъобразни и прозрачни, допълни той.

Предстои на заседанието днес да бъдат избрани говорители на ЦИК.

Новият състав на ЦИК встъпи в длъжност на 23 юни 2026 г.

Председател: Георги Хорозов;

Заместник-председатели: Исмаил Осман и Маргарита Махаева;

Секретар: Йорданка Ганчева;

Членове: Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.