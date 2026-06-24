ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България повали световния шампион Италия с 3:2 за ...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23105244 www.24chasa.bg

ВКС избра двама съдии за Комисията по атестирането и конкурсите

908
Снимка: Официален сайт на ВКС.

Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) избра двама съдии за членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Това са  Таня Орешарова-Банкова от със специализация по гражданско право, чийто първи мандат като член на комисията  изтича на  15 юли. Другият е Росен Чиликов от районния съд в Стара Загора със специализация по наказателно право.

Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет включва четирима членове от квотата на действащите съдии, избрани от Пленума на Върховния касационен съд - двама със специализация по гражданско право и двама със специализация по наказателно право, както и един, посочен от Пленума на ВАС.

Снимка: Официален сайт на ВКС.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание