ВКС избра двама съдии за Комисията по атестирането и конкурсите

Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) избра двама съдии за членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Това са Таня Орешарова-Банкова от със специализация по гражданско право, чийто първи мандат като член на комисията изтича на 15 юли. Другият е Росен Чиликов от районния съд в Стара Загора със специализация по наказателно право.

Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет включва четирима членове от квотата на действащите съдии, избрани от Пленума на Върховния касационен съд - двама със специализация по гражданско право и двама със специализация по наказателно право, както и един, посочен от Пленума на ВАС.