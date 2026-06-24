Ивелин Михайлов: Имам 2% акции от "Исторически парк"

Аз имам 2% "Исторически парк", то е собственост на всички акционери. Това заяви идеологът на партия "Величие" Ивелин Михайлов пред БНР.

По думите му, ако инвеститорите имат въпроси, те трябва да се обръщат към изпълнителния директор и Съвета на директорите.

"По въпросите, които са свързани с бъдещето на самия парк, се събират акционерите, имат си Съвет на акционерите и те си решават. Боян Петков е изпълнителен директор. Ами аз ще минавам в ролята, но не съм. А може и да не мина, може много неща да стават там. Такъв е планът - да мина аз, а той да се оттегли. Той поиска в началото на годината да се оттегли от поста", обясни той.

Михайлов отново отрече появилата се информация, че "Исторически парк" затваря врати и определи твърденията като част от атака срещу него и проекта.

Той определи като неверни и твърденията, че по негови сметки са преминавали големи суми, внесени в брой.

"За тези години са платени данъци за 15-20 милиона лева и аз съм предпочел да правя транзакции, вместо на каса в банка, на банкомат", посочи Михайлов.

Според него чрез внасянето на средства на банкомат са били спестявани около 50 хил. лева годишно.

"За 50 000 лева, сега си помислете, това е една заплата - 5000 на месец долу. Или 4000. Да кажем за 4000 лева на месец ще си отделя 2 дена да внасям всеки ден, вместо да ходя до банка, да чакам на опашки и пак става по-бавно. Така че това нещо е спекулация", каза още той.

Михайлов заяви още, че "Исторически парк" ще се развива в по-комерсиална посока, като даде за пример замъка в Равадиново.

"Вижте, замъкът в Равадиново е комерсиален. Той е проект, в който отивате - градини, вино. Отивате в хубаво място, намерено е там, снимат се филми всякакви, правят се събития и всякакви други неща. Ние винаги сме се съобразявали това да е направено спрямо културата на България", отбеляза той.

По повод недовършените части от проекта Михайлов насочи въпросите към институциите и медиите.

"Това е частен проект, но живее и работи по своята на държава, която не знае кой е построил Баба Алино незаконно, на кой е грешка, но в крайна сметка ще го узакони (...) Ами защото са мои! Моите средства! Аз вашите средства не ви питам дали ги внасяте на ръка или на банков клон", заяви той.

Михайлов посочи още, че към момента е само член на "Величие" и не участва в ръководните органи на партията.

"Правя тези разкритията като гражданин, като член на гражданското общество, като баща на 4 деца, които не искам да дойде една мутра и да ми се прави тука на всевластен и аз да няма на кого да се оплача", каза той.

По думите му, решението за връщането на фирмени автомобили, закупени на лизинг, е свързано със затрудненията, които изпитват негови партньори заради сътрудничеството си с него.

По-рано Михайлов обяви, че слага край на проекта, около който изгради и политическата си формация "Величие".

В публикация във фейсбук той призна, че идеята не е получила подкрепата, на която е разчитал, и заяви, че поема пълната отговорност за случилото се.

„Преди години вярвах, че българите имат нужда от нещо, което да ги сплотява и да им дава повод да се гордеят с рода си. Сега знам, че много малка част имат действителна нужда от това. Няма да полагам усилия в посока, която не е желана. Това е снимка от началото, но тя показва и края. Изцяло нося отговорността, че съм повел хора в посока мечта, а не реалност!", написа той.