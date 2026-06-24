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Елисавета Белобрадова: Трябват още места за прием на ученици със заболявания след 7-и клас

Виктория Димчева

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Елисавета Белобрадова Снимка: Пресцентър "Да, България"

Депутатката настоява те да влизат в елитните паралелки не по общия ред с всички останали

"Непонятно е защо учениците с хронични заболявания се приемат в рамките на общия прием, а не извън него." Това написа депутатката от ДБ Елисавета Белобрадова в социалните мрежи по повод приема на децата след седми клас.

90 ученици с хронични заболявания са приети в различни гимназии, обявиха от РУО София - град. Те са с приблизително 50% повече от средния брой през изминалите години. Местата, които заемат в класовете след класирането, са част от утвърдения план-прием на съответната паралелка, а не допълнително разкрити места.

Тъй като тези ученици се приемат в рамките на общия прием, възниква усещането, че различни групи деца са поставени в конкуренция помежду си, обясни депутатката в публикацията си. Тя определи това като проблем, възникнал още през миналата учебна година.

Според нея приемът след 7-и клас е "от най-напрегнатите точки в образователната система", а от семействата се изискват огромни усилия за подготовка на децата преди матурата.

"Вместо обаче да се реши, предходното правителство остави хронично болните в общия прием, но за сметка на това премахна списъка с болестите от наредбата и съвсем заличи обективните критерии за прием по това направление", казва Белобрадова. Тя призова МОН да промени наредбата и да се извадят от общия прием учениците с хронични заболявания, както и да се отпуснат допълнителни места за децата, които няма да успеят да се класират в съответните училища тази година. 

Тази година задължителните матури по български език и литература и по математика за седми клас се проведоха на 17 и 19 юни. Очаква се резултатите да са ясни до 1 юли. След това според бала си учениците ще редят желанията си - няма ограничение в броя на посочените паралелки. Според експерти добре е да посочат най-исканите, но и да се съобразят с резултатите си, за да не останат извън класирането.

Елисавета Белобрадова Снимка: Пресцентър "Да, България"

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