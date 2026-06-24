Радев: Българската екзархия в Истанбул е ключова за съхраняването на националната идентичност

Министър-председателят Румен Радев се срещна с представители на Настоятелството на Фондацията на православните църкви на Българската екзархия в Република Турция. По време на срещата бяха обсъдени дейности, насочени към съхраняването и популяризирането на българското културно и духовно наследство зад граница, както и инициативи в подкрепа на българската общност в Република Турция. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Премиерът подчерта, че наследниците на Българската екзархия в Истанбул имат ключова роля за съхраняването на българската идентичност, езика, културата и духовните традиции сред сънародниците ни в Турция. Те са един от най-важните центрове на българската общност зад граница. „Благодаря ви за вашата трудолюбива дейност и за това, че съхранявате нашите светини и паметници", заяви министър-председателят Румен Радев.

От своя страна председателят на настоятелството Димитри Йотеф отбеляза, че работи за запазването на българските културни традиции и духовност, които ще бъдат завещани на бъдещите поколения. „Благодарим за подкрепата, която оказвате на българските общности зад граница", обърна се той към премиера Радев.

В рамките на разговора бе обсъден имот на Българската екзархия в район Шишли в Истанбул, върху който в момента се реализира мащабен проект за изграждане на голям търговски, офисен и жилищен комплекс. Румен Радев и Димитри Йотеф обсъдиха възможността в рамките на бъдещия комплекс да бъде изграден български културен център. Министър-председателят изрази готовност българската държава, чрез Министерството на културата и Министерството на туризма, да съдейства за реализацията на инициативата. „Подобен културен център би се превърнал във важно средище за съхраняване на българската идентичност зад граница", подчерта премиерът.