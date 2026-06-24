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Остава в реанимация 15-годишният, подкарал колата на баща си в Горна Оряховица

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След удара в електрическия стълб колата е била силно смачкана. СНИМКА: ДИМА МАКСИМОВА

Остава в реанимация в "Пирогов" 15-годишният младеж, който катастрофира, след като взе колата на баща си, за да повози из квартала 4-ма свои приятели - на 12 и 14 г. в Горна Оряховица. 

12-годишното дете, ранено при катастрофата е било изведено от реанимация, съобщиха от УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов". 

При катастрофата 15-годишният се заби в стълб. С два медицински хеликоптера най-тежко пострадалите момчета - на 12 и 15 г., бяха превозени от болничното летище на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" към "Пирогов".

Колата се е движела с висока скорост по уличките в кв. "Гарата". На кадри от камери се вижда слалом между паркирани коли и после колата се забива в стълб. При огледа се оказало, че невръстният шофьор се е блъснал последователно в 2 леки коли, два контейнера за смет и е спрял в стълб и гаражна врата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

След удара в електрическия стълб колата е била силно смачкана. СНИМКА: ДИМА МАКСИМОВА

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