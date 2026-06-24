Здравното министерство проверява проекта за Националната детска болница

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Министерството на здравеопазването започва извънпланова проверка на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната многопрофилна болница за активно лечение на деца. Това съобщиха от пресцентъра на министерството.

Със заповед на министъра на здравеопазването Катя Ивкова звено "Вътрешен одит" към Министерството на здравеопазването ще извърши проверка в "Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД. Тя ще обхване подготовката на техническото задание и документацията по процедурата, както и спазването на нормативните изисквания в областта на обществените поръчки.

Проверката се възлага във връзка с решението на Комисията за защита на конкуренцията по процедурата за възлагане на обществената поръчка за проектиране на Националната детска болница.