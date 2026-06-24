Велислава Петрова домакинства събитие за Международния ден на жените в дипломацията

Министър Велислава Петрова беше домакин на тържествено събитие по повод Международния ден на жените в дипломацията, в рамките на което беше поставено началото на активната работа на Мрежата на жените дипломати в МВнР. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на външните работи.

Инициативата има за цел да осигури необходимата платформа за диалог, менторство и взаимна подкрепа сред поколенията жени в българската дипломатическа служба.

В приветствието си министър Велислава Петрова подчерта, че дипломацията изисква мъдрост, търпение и далновидност - качества, които жените в професията ежедневно доказват. По думите ѝ те допринасят за изграждането на доверие, насърчаването на диалога и укрепването на международното сътрудничество.

Първият ни дипломат отдаде признание на поколенията български жени дипломати, които със своя професионализъм и всеотдайност са допринесли за утвърждаването на България като надежден европейски и международен партньор. Министър Петрова припомни и приноса на първата българска жена дипломат Надежда Станчова, пионер в дейността на Обществото на народите и сред първите жени, проправили пътя за участието на жените в международните отношения.

Поставянето на началото на активната работа на Мрежата на жените дипломати в България потвърждава ангажираността на МВнР към укрепването на професионалната общност на българските дипломати. Също така насърчаването на равните възможности и утвърждаването на приемствеността в дипломатическата служба.

Събитието беше модерирано от заместник-министър Иванка Ташева, а приветствие отправи и Закия Ел Мидауи, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Мароко в България и доайен на дипломатическия корпус. На тържеството присъстваха жените - извънредни и пълномощни посланици, акредитирани в страната ни, както и членове на Мрежата на жените дипломати, работещи в Централното управление на Министерството на външните работи.