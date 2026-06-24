Арх. Георгиев: Планът за Борисовата градина вероятно ще се преработи

Очаква се разширеният обществен експертен съвет по устройство на територията да предложи стадион "Юнак" да не се възстановява. Ще се преосмислят и предвидените два подземни паркинга, каза зам.-кметът по градско планиране и разивитие на София

До края на годината трябва да е готово заданието за конкурс за визията на Княжеската градина и да е ясна съдбата на Паметника на Съветската армия

Расте инвестиционният интерес към извънградските територии - "Панчарево" и "Нови Искър"

Проектът за подробен устройствен план на най-големия софийски парк - Борисовата градина върви към трета преарботка. Това означава, че след промените той отново трябва да бъде съгласуван с РИОСВ и Националния институт за недвижимо културно наследство. Така той едва ли ще стигне до одобрение в Столичния общински съвет до края на годината, каквито намерения бяха обявили от Столичната община.

470 становища са постъпили по проекта за ПУП на Борисовата градина. Те ще бъдат разгледани от разширен състав на обществения експертен съвет по устройство на територията. Той ще излезе с препоръки към кмета, който може да се съобрази или да не се събрази с тях. Ако се правят съществени промени, проектът трябва отново да получи становища от другите институции. Смятам, че има нужда от промени - например да се преосмисли възстановяването на стадион "Юнак". Другите горещи теми са двата подземни паркинга - под автокъща "Капитолия" и при гара "Пионер", които трябва да бъдат разгледани от съвета, коментира зам.-кметът по градско планиране и развитие на София арх. Любо Георгиев.

Всъщност първоначалния проект на ПУП-а предвиждаше на мястото на стадион "Юнак" да има зелена площ, разположена амфитеатрално. Тя обаче беше променена, след като държавата в лицето на спортното министерство заяви, че иска да възстанови стадиона.

На въпрос на "24 часа" дали проектът за ПУП не е в задънена улица, тъй като или ще търпи трета корекция или ако бъде приет от СОС ще бъде атакуван в съда от собствениците на частни имоти в парка, арх. Георгиев заяви: "Ще се учудя, ако няма жалби, но аз съм спокоен за намеренията ни и подхода да защитим публичния характер на парка, който сме предприели".

До края на годината трябва да имаме отговор на въпроса какво искаме да има в Княжеската градина и да стартираме публичен конкурс за визията й, посочи арх. Георгиев.

Затова още през това лято там ще стартират различни събития, анкети и дебати с хората, които ползват градината.

"Това е едно от най-символно натоварените места заради Паметника на Съветската армия. Решението трябва да е плод на обществен консенсус", заяви арх. Георгиев.

Конкурси ще се обявяват за два бъдещи парка - "Кукуряк" в "Овча купел" и линеен покрай р. Владайска.

Тече подготовка и за обявяване на конкурси за 10 училища, които се очаква да стартират през 2027 г. Причината е изискването до 2030 г. всички училища да са на едносменен режим на обучение. В момента в София 49 училища са на 2 смени, за 8 от тях са предприети стъпки, с които да се осигури едносменен режим на обучение.

От 1 февруари до 15 юни от направлението по градско планиране и развитие са издадени 279 градоустройствени заповеди, а изпратените доклади до СОС - 37.

Най-голям е инвестиционния интерес към извънградски райони като "Панчарево", "Нови Искър", "Кремиковци", "Банкя" и "Връбница".

От издадените 279 градоустройствени заповеди 49,1% са получили разрешение, 37,3% са одобрени, а около 10% - са отказани или прекратени, обясни арх. Георгиев.

Най-много са издадените визи за проектиране в районите "Възраждане", "Подуяне" и "Младост".

Арх. Георгиев обаче уточни, че това освен направлението по градско планиране и развитие инвестиционните проекти за по-ниско строителство - до 15 м и 5 етажа се одобряват от районните администрации.

Спад в квадратурата на издадените разрешения за строеж, които са за общо 402 924 кв. м РЗП, отчете временно изпълняващият длъжността главен архитект Боян Недев.

Според него се наблюдава и тенденция към намаляване на инвестиционната активност на бизнеса.

Спрямо същия период на 2024 и 2025 г. се наблюдава спад на издадените градоустройствени заповеди, визите за проектиране и разрешенията за строеж.

Заради инвестиционния интерес към "Панчарево" ще се обединяват преписки, които касаят района, за да се види цялостният ефект на бъдещите обекти и да не се развали баланса на територията, каза арх. Георгиев.

Подготвят се и предложения до СОС в столицата да не се разрешава строителство на ниски сгради в райони без канализация, които да ползват септични ями. В закона е посочено, че такова строителство се разрешава при ползване на септични ями или чрез пречиствателни съоръжения. Идеята е в столицата това да бъде възможно само при ползване на пречиствателни съоръжения.

Работи се и по прекратяване на практиката сгради със смесени функции, в които има и жилища, да се строят на 6 м една от друга. Това в момента се случвало, защото в закона имало известна тълкувателност, но според нас водещи трябва да сасанитарно-хигиенните норми, защото все пак в тези сгради има и жилища, каза арх. Недев.