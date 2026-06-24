Община Русе започва реализацията на проект за нов парк и зелена зона в квартал „Здравец"

Кметът на община Русе Пенчо Милков даде официален старт на проекта за изграждане на нов парк в квартал „Здравец", разположен на бул. „Липник" №121. След подписването на договора беше открита строителната площадка и започнаха подготвителните дейности по реализацията на проекта. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

На място се проведе работна среща с представители на избрания изпълнител ДЗЗД „Грийн Парк Русе", на фирмата за строителен надзор и експерти от общинската администрация. В нея участваха още заместник-кметът Никола Лазаров и директорът на дирекция „Икономика, инвестиции, международно сътрудничество и проекти" Ивайло Кадишев. По време на разговора бяха обсъдени организацията на строителния процес, предстоящите етапи на изпълнение и взаимодействието между всички страни, ангажирани с реализацията на проекта.

Стойността на договора е 1 468 394,45 евро, а срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 435 календарни дни.

С реализирането на проекта Община Русе цели да подобри качеството на градската среда, условията за отдих и комфорта на живот на жителите на квартала чрез създаването на модерно, зелено и функционално обществено пространство. Новият парк ще предложи природосъобразна среда, нови пространствени решения и възможности за активен отдих, социални контакти и провеждане на обществени събития.

Сред основните дейности, предвидени по проекта, са изграждането на алейна мрежа с водопропусклива настилка и удобни подходи към парка, обособяване на зона за пикник, пространство за събития и срещи, детски кът и площадка, както и създаването на воден ефект с циркулация на водата.

Проектът включва още засаждане на местни растителни видове, характерни за Дунавската равнина, изграждане на кът „Биоразнообразие" с билкова градина и елементи на градско земеделие, поставяне на паркова мебел и спортни съоръжения, изграждане на алейно осветление със соларно захранване, система за видеонаблюдение и автоматизирана поливна система. Ще бъде обособена и обслужваща зона за поставяне на преместваеми санитарни съоръжения, което ще допринесе за удобството на посетителите и добрата поддръжка на парка.

Изграждането на новото зелено пространство е част от дейностите по проект „ReNature – Зелено моделиране на градски зони, създаване на нови системи за отдих и забавления на открито", финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 2021 – 2027 г. по Специфична цел 2.7 „Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване".