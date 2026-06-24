Николай Нанков: Незаконно строителство не се "бори" със снимки от хвърчила и дронове

Незаконно строителство не се "бори" със снимки от хвърчила и дронове, както се опитва да внуши регионалният министър Шишков. Това пише в своя фейсбук публикация депутатът от ГЕРБ Николай Нанков.

"Незаконно строителство се удостоверява с влезли в сила административни актове, които водят до определени последващи действия - премахването му, забрана за ползване на строежа и т.н.

Министърът да слезе от театралната сцена на политическата - това не е първото му стъпване в МРРБ, а управлява дълго ведомството и в служебните кабинети на Радев. Тепърва ще стават ясни последиците от негови действия и особено от неговото бездействие по тези актуални въпроси", пише още той.