Николай Найденов за кадруването на ВСС: Изглежда са поели някакви ангажименти и сега бързат

Той получил писма от административни ръководители да се противопостави на това

Състезание с парламента, изглежда са поели определени ангажименти и бързат. Това обяви в предаването "Лице в лице" по Би Ти Ви правосъдният министър Николай Найденов по повод кадровата дейност, с която настоящият състав на ВСС продължава да се занимава. Тя става, въпреки че е известно, че в следващите дни предстои Народното събрание да гласува на второ четене промените в съдебния закон, с които на този състав на съвета се забранява кадруването. Законопроектът е точка първа в дневния ред на Народното събрание в четвъртък.

"Получих сигнали от административни ръководители, които се противопоставят на тези неща и ще помоля Пленума да не го прави", увери министърът.

"Във ВСС има хора, които споделят моите аргументи", добави той. Найденов нямало да бъде на заседанието на Пленума в четвъртък, защото по същото време ще е в Народното събрание, където ще се гледат промените в Закона за съдебната власт.

"Това наистина не е нормално поведение и трябва да оставят сериозните решения на следващия ВСС", каза още министърът.

"Съдебната реформа трябва да започне оттам - да се извадят скритите зависимости, да се види какъв е този тумор. Смятам, че тя е достатъчно стабилна да се пребори с тази зараза, но и трябва малко помощ", обясни още той.

По думите му на първо място трябва да е изсветляването на причините за явления като Пепи Еврото и Нотариуса. "Трябва да видим под повърхността. Не да се занимаваме със симптомите, а да видим причините. В съдебната система има и семейни зависимости. Някои наистина се държат като семейство, защото буквално са семейство", каза още правосъдният министър.

По повод казаното от Владислав Горанов, че ГЕРБ ще подкрепят кандидатите на ПБ за ВСС Найденов каза, че "подобен празен чек винаги показвал, че във времето се плаща скъпо". посочи, че ще правилата за нов ВСС ще бъдат такива, че всеки депутат да може да предложи или припознае кандидат.

"Надявам се да не се случи да не бъде избран нов ВСС. Разчитаме на тези, които се обявяват за съдебна реформа, да гледаме в една посока", каза още Найденов.

И добави: "очакваме до средата на октомври да има избран нов ВСС и Инспекторат. В ранните месеци на догодина - февруари, би трябвало да има избор на главен прокурор и председател на ВАС.

"Не искаме политическо парцелиране на членовете на ВСС или квотен принцип. Въведохме възможността когато един кандидат не се представи добре, да бъде оттеглен", коментира още той.

Според него доста притеснителен бил не толкова фактът, че магистрати са били подслушвани, а че от прилагането им не са произлезли досъдебни производства, което можело да значи, че тези СРС-та отлежават в някои шкафчета, или че документите не са били изрядни. "Смятаме, че в най-спешен порядък трябва да се въведе по-различен ред за използване на СРС. Сега няма гаранции, че няма да не се стига до злоупотреби със СРС", каза министърът.

Другата тема, на която се спря беше командироването. "В момента то се използва като заобикаляне на конкурсното начало, разработваме законодателни промени в тази насока", каза Найденов.

"За съжаление, затънахме в процедури по отношение на европейската прокуратура. Лаура Кьовеши ми показа залата, където заседават, мястото на България стои празно", заяви министърът по повод скорошната си среща с европейския главен прокурор. Той щял да реши как ще продължи процедурата за избор на главен прокурор, според решението на ВАС. Както е е известно тя беше прекратена, на кандидатите обжалваха.

По думите на министъра трябва да има обновление и да не се създава съдебната номенклатура. Намеренията били да бъде направена атестация на всички назначения за административни ръководите през последните три години, извън мандата.

"С избора на нов ВСС се нядяваме да отпушим и серия от събития в прокуратурата - папки да не стоят в чували". По повод на делата на трупчета каза, че всеки един такъв случай ще бъде осветен. "Ще има и законодателно предложение, което да облекчи досъдебното и съдебното производство по наказателните дела", увери Николай Найденов.