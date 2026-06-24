Прокуратурата отхвърли мотива за гей ревност, довел до убийствата в Угърчин

"Твърдението, че мотивът за двойното убийство в Угърчин е гей ревност, е спекулация. Няма обективни данни за това", каза говорителят на Окръжна прокуратура - Ловеч Светла Иванова. Тя отхвърли информацията, че това е една от работните версии на полицията във връзка с трагедията, която се разигра в общежитие за социално слаби тази нощ.

Става реч за конфликт, завършил с три трупа. Сигнал за драмата е подаден в ОД МВР-Ловеч в 3.40 сутринта, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Телата на 27-годишен мъж и 19-годишно момиче са открити в стая в сградата, а тялото пък на 15-годишно момиче е намерено пред общежитието.

За случая незабавно е уведомен дежурен прокурор от Окръжна прокуратура - Ловеч. На местопроизшествието се извършват активни действия по разследването от служители на Главна дирекция "Национална полиция", разследващи полицаи, сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при ОДМВР - Ловеч, както и служители на РУ - Ловеч и РУ - Угърчин.

Вече е ясно, че трагедията е станала след спор, свързан с лични отношения. Убиецът е мъж с криминално минало - наскоро излязъл от затвора, и той е нападнал с нож двете жертви, които са издъхнали от смъртоносни наранявания.

15-годишното момиче, за което се знае, че е страдало от епилепсия, е станало свидетел на кървавата разправа. Тепърва ще се изяснява дали е скочило от терасата, в подножието на която е открито тялото му, за да се спаси от вилнеещия нападател, или му е прилошало и само е паднало. Издъхнало е обаче от получените при падането травми, тъй като по тялото му не са открити следи от насилие.

Според прокуратурата, като обвиняем за извършено тежко умишлено престъпление срещу трима души, е привлечен криминално проявен, неколкократно осъждан 27-годишен мъж.

"Ще бъде внесено искане за постоянното му задържане", каза окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков на съвместен брифинг с и.ф. главен секретар на МВР гл. комисар Любомир Николов.

Вълков допълни, че задържаният има три досегашни присъди – за кражби в условията на рецидив и за отнемане на моторни превозни средства. Едва преди дни - на 12 юни, е излязъл от затвора.

Той обясни, че съседи са чули падане от етаж на общежитието в Угърчин, и са подали сигнал на телефон 112 след 3 ч., след което е намерена първата жертва – най-малкото момиче. След влизане в общежитието полицаите са открили и другите две тела.

След престъплението извършителят е останал в общежитието, където всички са живеели, каза още окръжният прокурор. Задържаният е познавал добре жертвите и предстои да се изяснят отношенията между тях, каза още окръжният прокурор.

"Установени са всички факти и обстоятелства относно настаняването на лицата, броя им и времето, в което те са пребивавали и продължават да пребивават на територията на общежитието", обясни и.ф. главният секретар на МВР гл. комисар Любомир Николов. Той добави, че обвиняемият е направил опит да заличи следите си, тъй като е бил забелязан да излиза с различни дрехи от тези, с които е бил по време на извършване на престъплението.

Продължават процесуално-следствените действия, включително оглед на местопроизшествието и разпити на свидетели.

Образуваното досъдебно производство е за извършено убийство на трима души, за което законът предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.