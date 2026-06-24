Обновената сграда, която отговоря на най-съвременните изисквания, отваря врати за потребителите на услугата

Изцяло обновен Дом за стари хора в Етрополе отваря врати. Той предоставя на ползвателите грижи, които отговарят на най-новите стандарти за качество по Закона за социалните услуги и е изпълнен по Националния план за възстановяване и устойчивост. Дейностите са извършени от една от най-големите строителни фирми – „Геострой” АД, част от ГРУПА Геотехмин, като са вложени висококачествени материали и съвременни енергоефективни решения. Всичко е съобразено с нуждите на хората, които ще живеят тук.

По-добра социална среда

„Изключително съм щастлив, че община Етрополе успя да реализира пореден проект, свързан с развитието на нашия град и най-вече с отношението към възрастните хора. Именно такъв е обектът, който откриваме днес“, каза кметът инж. Владимир Александров. Той допълни, че реализацията на проекта ще допринесе близо 30 потребители на социалната услуга да се чувстват по-добре, по-сигурни и по-защитени.

Инж. Александров поздрави строителите за изпълнението на проекта в срок въпреки трудностите, които съпътстват всеки обект.

Гост на официалното откриване на дома беше Надя Клисурска, зам.-министър на труда и социалната политика. „Тази инвестиция е знак за отношението, което трябва да имаме към възрастните хора – те да се чувстват максимално подкрепени, максимално обгрижени“, коментира зам.-министър Клисурска. Тя посочи, че 80 дома за стари хора в страната ще бъдат обновени по ПВУ.

Обновеният дом

Не просто сграда, а идеята, че възрастните заслужават

В емоционално обръщение по време на откриването директорът на дома Камелия Михайлова каза, че се открива не сграда, а изпълнено обещание към хората, които са работили цял живот, създали са семейства, отгледали са деца и заслужават да посрещнат старините си с уважение, с грижа и в сигурна среда. „Когато човек погледне тази красива сграда, вижда нови стаи, ново оборудване и нови пространства. Аз виждам нещо повече. Виждам спокойствието в очите на хората, които ще живеят тук. Виждам увереността на техните близки и роднини. Виждам труда на десетки хора, които повярваха, че възрастните хора в България заслужат най-доброто. За едно общество не се съди по това колко високи са сградите му. За едно общество се съди по начина, по който се грижи за своите най-уязвими хора. И днес можем да кажем с гордост, че в Етрополе направихме още една важна крачка в тази посока. Тук няма само легла и стаи. Тук има спомени, тук има приятелства, има надежда, любов и най-вече тук има дом”, обобщи Камелия Михайлова.

За „Геострой” този проект е незаменим и изцяло отговаря на политиката на компанията за подобряване средата на живот и принос за развитието на обществото. „В нашата работа често говорим за квадратни метри, срокове, строителни дейности, но това е проект, който не може да бъде оценен с цифри и стойности. Зад тези стени не стои само нова сграда, а стои идеята, че хората, изградили нашето общество, заслужават добър, спокоен и стойностен живот. Днес екипът на „Геострой” предава сградата с ясното съзнание, че от утре тя ще започне да функционира по предназначение – да осигури спокойствие, уют, човешки грижи за нейните потребители. Този дом е доказателство, че общество, което мисли за бъдещето си, не забравя хората, които са изградили миналото“, заяви изпълнителният директор на „Геострой” инж. Цветослав Петков.

Обновеният дом

Обновяване за по-добър живот

Изпълнените дейности включват обновяване на съществуващата сграда и изграждане на допълнителна пристройка, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, закупуване на ново обзавеждане и оборудване. Извършено е и облагородяване на прилежащите околни пространства.

Проектът е финансиран по процедура BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Националния план за възстановяване и устойчивост съгласно Договор за финансиране № BG-RRP-11.010-0038-C01/22.07.2024 г.