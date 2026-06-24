Георги Вълчев: Трябва да заложим на дуалното обучение

Трябва да заложим на дуалното обучение. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев на работна среща с национално представени работодателски организации - Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, съобщи пресцентърът на министерството на образованието и науката.

"Партньорството с работодателите е решаващо както за ефективното планиране в професионалното образование, така и за развитие на дуалното обучение - както в средното, така и във висшето образование", посочи той.

Министър Вълчев подчерта, че МОН последователно работи за по-тясно обвързване на образованието и потребностите на икономиката. Според него устойчивите решения могат да бъдат постигнати чрез добронамерен, открит и регулярен диалог между държавата, бизнеса и образователните институции. Това съответства и на рамката, в която МОН поставя темата в поканата до работодателските организации.

Той отбеляза, че във висшето образование е нужно да се намери баланс между добрата фундаментална подготовка и практическите умения, за да могат младите хора да се реализират успешно и да се адаптират по-бързо към променящия се пазар на труда. Акцент бе поставен и на проекта „От висше образование към заетост“, финансиран по Програмата „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз, който МОН изпълнява. Чрез него над 40 000 студенти ще имат практики в реална работна среда. Целта е да се подобри връзката на висшето образование с потребностите на пазара на труда и да бъде осигурена допълнителна практическа подготовка за студентите и по-добри възможности за професионална реализация на завършващите.

В разговора бяха обсъдени и възможностите за по-широко включване на работодателите в студентските практики и в подготовката на модел за дуално обучение във висшето образование.

На срещата бе изразено общо разбиране, че активното участие на работодателите е важно както за практическата подготовка на учениците и студентите, така за по-доброто съответствие между обучението и нуждите на бизнеса. Работодателите увериха, че ще подкрепят политиките на министерството в тази посока, защото в днешното динамично време пазарът на труда изисква подготовка на хора с нови знания и умения. В разговора бе изразено общо разбиране, че подготовката на кадри за икономиката е споделена отговорност между държавата, образователните институции и работодателите.

В срещата участваха също заместник-министър Сеня Терзиева-Желязкова, началникът на кабинета на министъра - Георги Балджиев, и директори на дирекции в Министерството на образованието и науката.