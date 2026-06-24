ДБ за бюджета: Предлагат рекорден дефицит като този при Жан Виденов

Още от 1 август се натоварва бизнесът с увеличение на максималния осигурителен доход, възмутиха се от коалицията

Прогресивна България предлага рекорден дефицит, сравним с този при управлението на Жан Виденов.

Този коментар направиха от "Да, България" малко след като кабинетът обяви плановете си за държавната финансова рамка. Според формацията с този бюджет управляващите казват, че реформите се отлагат, а натоварването върху бизнеса се увеличава.

„Дефицит от 5,7% не е имало от времето на Жан Виденов. Това е много опасна плоскост: нарастващ дефицит, нарастваща инфлация и намаляващ растеж на икономиката. След всичко това ще последва повишаване на данъците, за да се овладее ситуацията. Това е опасният сценарий, който в момента създават от „Прогресивна България"", заяви Мартин Димитров. Той настоя, че управляващите не представят достатъчно амбициозни мерки за съкращаване на разходите и добави, че няма адекватни политики за спиране на източването на бюджета, няма и план за действие и реформи.

Според съпредседателя на „Да, България" Божидар Божанов единствените реформи, които управляващите предлагат, са тези, които предложи опозицията, свързани с плащането на осигуровките от държавните служители. За сметка на това още от 1 август се натоварва бизнесът с увеличение на максималния осигурителен доход, добави той. Другият съпредседател Ивайло Мирчев напомни, че преди половин година стотици хиляди българи излязоха по площадите и свалиха правителството на Росен Желязков, като една от основните причини за това беше "безумният бюджет на ГЕРБ и ДПС". „На последвалите избори Румен Радев получи огромна подкрепа и сериозен мандат за адекватна икономическа и бюджетна политика. Нищо подобно не виждаме. Най-добрата година за смели реформи е първата година от всяко управление. Вместо реформи, виждаме още от същото", добави той.