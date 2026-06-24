Две деца от "Славия" и бащата на едното са загиналите при катастрофата на "Тракия"

Треньорът им Иван Терзийски се бори за живота си, приятелката му е в кома

Тир навлезе в насрещното на АМ "Тракия" до ямболското село Зимница днес по обяд, премаза автомобил и уби 3-ма души в него. Две от жертвите са 9-годишни момчета от детската школа на ФК "Славия" (София), съобщиха от клуба. Децата са пътували за лагер в Албена с треньора Иван Терзийски и приятелката му. Те са настанени в болница в много тежко състояние. Загинал е и бащата на едното дете, който също е бил в колата.

"В пътен инцидент край Ямбол загинаха двама футбовисти на "Славия", родени 2017 година, както и бащата на едно от момчетата. Треньорът от Академия Славия Иван Терзийски и съпругата му са приети в болница.

ПФК "Славия" изказва съболезнования на семействата на загиналите в инцидента, а Академията преустановява всякаква дейност до второ нареждане", заявиха от ПФК "Славия".

"С дълбока тъга научихме за трагичния пътен инцидент, при който загубиха живота си две деца от школата на "Славия", а техният треньор води тежка битка за живота си. Изказваме най-искрените си съболезнования към близките на загиналите деца, към ръководството, треньорите, съотборниците и цялата общност на ПФК Славия София! Поклон пред паметта на тези млади животи. Молим се за възстановяването на треньора Иван Терзийски и изпращаме сила и кураж на всички, засегнати от тази огромна трагедия", написаха от ФК "Септември".

Движението по магистралата беше блокирано за часове. По същото време, само на няколко километра от мястото на АМ "Тракия", но по обходния пък за Бургас, лек автомобил се заби в дърво. Починали са две жени - шофьорката и пътничката до нея.

По-фрапиращ е инцидентът на магистралата. Тирът се е движил в посока София, но шофьорът е загубил контрол над тежката машина, разкъсал е мантинелата между платната и е навлязъл в насрещното, където е ударил челно леката кола с младите футболисти и треньора им. Според данни от първите минути предната лява гума на влекача се е спукала, а шофьорът не е успял да реагира. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

Малките футболисти и бащата на едното от тях са загинали на място. Треньорът Терзийски и приятелката му са оцелели. Спешно е пристигнал медицински хеликоптер, който ги е откарал в болницата в Ямбол. Състоянието им е критично. Треньорът е с черепно-мозъчна травма и с реална опасност за живота. Приятелката му е в дълбока кома, с разкъсан черен дроб и много фрактури, оценени от лекарите като несъвместими с живота.