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Пенсиите да се вдигнат със 7,8% от 1 юли ще струва 513 млн. евро

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Мъжете получават по-високи пенсии от жените. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Пенсиите ще се вдигнат със 7,8% от 1 юли, а това ще струва допълнителни 513,1 млн. евро. Това е разписано в проектобюджета на Държавното обществено осигуряване, който утре ще разгледа Надзорния съвет на НОИ.  

Минималната пенсия ще е 347,51 евро. Максималната обаче остава същата - 1738,40 евро.

Максималният осигурителен доход ще е 2300 евро.

Обезщетенията обаче замръзват. Дневното минимално за безработица е 9,21 евро, а максималното - 54,78 евро.

Втората година от майчинството ще е 398,81 евро. Обезщетението при смърт за осигурено лице е при смърт - 276,10 евро.

Мъжете получават по-високи пенсии от жените.
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