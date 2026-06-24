Пенсиите да се вдигнат със 7,8% от 1 юли ще струва 513 млн. евро

Пенсиите ще се вдигнат със 7,8% от 1 юли, а това ще струва допълнителни 513,1 млн. евро. Това е разписано в проектобюджета на Държавното обществено осигуряване, който утре ще разгледа Надзорния съвет на НОИ.
Минималната пенсия ще е 347,51 евро. Максималната обаче остава същата - 1738,40 евро.
Максималният осигурителен доход ще е 2300 евро.
Обезщетенията обаче замръзват. Дневното минимално за безработица е 9,21 евро, а максималното - 54,78 евро.
Втората година от майчинството ще е 398,81 евро. Обезщетението при смърт за осигурено лице е при смърт - 276,10 евро.