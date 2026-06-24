Деница Сачева за бюджета: Ако това е оздравяване, как изглежда болестта?

Ако това е оздравяване, как изглежда болестта? Този въпрос зададе депутатът от ГЕРБ Деница Сачева в своя позиция относно държавния бюджет във фейсбук.

Ето какво гласи целият й пост:

Човекът управлявал България 11 месеца като министър - председател през последните 5 години, заедно със своите заместник - министри, всяка от които е била министър на финансите в последните 5 години, излезе представи бюджета за 2026 година и обвини за всичко....тежкото наследство.

Какво ни каза Гълъб Донев?

1. "Няма да намаляваме доходите", но всъщност увеличава осигуровките

Това е първото противоречие.

Донев твърди, че няма да намалява доходите, но едновременно с това увеличава максималния осигурителен доход, вдига минималните осигурителни прагове и прехвърля осигурителни вноски към държавните служители.

Ако държавата трябва да компенсира всички служители, за да не загубят нетен доход, възниква прост въпрос:

Къде тогава е бюджетният ефект?

Ако има компенсация – няма икономия.

Ако има икономия – има намаление на реалния доход.

Не могат да бъдат верни и двете твърдения едновременно.

2. Най-голямата приходна мярка е... винетка

Прави впечатление колко слаб е пакетът от приходни мерки. 30% увеличение на винетките.5% увеличение на минималните осигурителни прагове. По-висок максимален осигурителен доход.

Това не е реформа.

Това е прехвърляне на тежестта към хората, които вече плащат.

Няма нито една сериозна структурна мярка за растеж на икономиката.

3. Големият проблем остава непокътнат – публичният сектор

Донев обвинява публичния сектор за дефицита. След това обаче изрично казва, че съкращения няма да има в МВР и МО. Там са едни от най-бързо растящите разходи през последните години. Обявява проблема, но изключва най-големите му компоненти от решението.

4. Борбата със сивата икономика е бюджетна фантазия

Людмила Петкова твърди, че сивата икономика е 34,6% от БВП.

Ако това е вярно, това означава десетки милиарди евро. Но бюджетът разчита на ефекти от мерки, които още не съществуват: бъдещо електронно фактуриране; бъдещи контролни механизми и бъдещи секторни проверки. Тоест част от приходната база е изградена върху предположението, че администрацията внезапно ще стане много по-ефективна.

Това не е приходна политика. Това е надежда.

5. Дефицитът расте двойно, а дългът продължава да расте още експлозивно

Тук е най-силният удар. Донев представя бюджета като оздравителен.

Но неговите собствени числа показват:

2026 г. – 37,7 млрд евро дълг;

2027 г. – 44,7 млрд евро;

2028 г. – 50,5 млрд евро.

Тоест за две години държавният дълг расте с почти 13 млрд евро.

Въпросът е:

Ако това е оздравяване, как изглежда болестта?

Днес финансовият министър Гълъб Донев обяви, че ще бъдат изтеглени още 2,2 млрд. евро нов дълг, освен гласуваните 3,8 млрд. евро.

„Приходите отдавна изостават от разходите, ЕК потвърди тази констатация и не става дума за игра на дефицит, въпреки че някои ни обвиняват в това", каза още Донев при представянето на бюджета за остатъка от 2026 г. Той сподели, че когато го попитали на улицата какво означава свръхдефицит, го обяснил така: когато парите ти свършат 10 дни преди заплата За всеки човек е настъпвал такъв момент, това със сигурност е неприятен момент, но за да се справим ни трябва спокойствие и да разбира се да си наложим неизбежните мерки за икономия, каза още Донев.

Той възрази срещу всички спекулации и аполалиптични предсказания с думите „колкото и да е трудно, няма да намаляваме доходи и да отнемаме права. Не е невъзможно, ако се подхожда добронамерено".

Бюджетът е сметнат при ръст от 2,9% на икономиката и инфлация от 3,6% в края на годината. Планът е да се съберат 49,5 млрд. евро приходи, а разходите да се сведат до 56,8 млрд. „Целта ни е през 2027 г. дефицитът да бъде 3%. Първата стъпка към финансово вразумяване е да спадне от очакваните 7,4% до 5,7% за тази година", обясни плановете Донев. Това означава, че се търсят 7,2 млрд. евро, част от които могат да бъдат покрити с гласуваните до 3,8 млрд. евро дълг. Според него ще има емисии облигации и за вътрешния и за външния пазар.

За да се балансират финансите, всички автоматизми към минимална и средна заплата ще бъдат премахнати. За част от администрацията - от 1 август, за отбрана и МВР – с бюджета за 2027 г. „Има много заплати в комисии, в съдебна система вързани за минимална или средна заплата. Има някои възнаграждения, които ще бъдат преразгледани, като тези за т. нар. изборни длъжности, които се изчисляват на база средна работна заплата", обясни Донев.

Според финансовият министър въпросът с осигуровките на държавните служители е преекспонирани е създал свръхочаквания, че те ще решат проблемите на фиска. „Това ще се случи поетапно - от 1 август ще плащат 20% от осигуровките си, а от 1 януари догодина 40% като всички работещи. От 2027 г. това ще важи за останалите - например МВР и МО, но трябва да е ясно, че прилагането на тези промени за посочените категоричини предвижда компенсиране, за да се запази постигнатият нетен доход", предупреди Донев. Но добави, че може да се намери решение.

Тези дни много се използват думи като „замразяване" или „орязване", аз искам да призова за внимателно използване на езика, каза още финансовият министър. Минималната заплата няма да се замразява - за тази година вече е 50% от средната, а за догодина предстои нов механизъм за изчисляването.

Донев изброи още няколко мерки с фискален ефект през увеличаване на приходите: повишаване на максималния осигурителен доход на 2300 евро с ефект 70 млн. евро за хазната. Повишаване на минималните осигурителни прагове, също от 1 август, с ефект 40 млн. евро. Предвижда се увеличаване на винетните такси с 30% и разширяване на тол системата за допълнително 53 млн. евро в хазната. 100 млн. евро ще донесе облагането с 10% на печалбите от хазарта.

Основен акцент за ръста на приходите е намаляване на сивата икономика, което Донев определи като една от предпоставките за фискална устойчивост, заедно с конкуренцията. Капиталовата програма е за 9,3 млрд. евро, като от нея 1,14 млрд. са за общински проекти.

Донев обаче подчерта, че проекти, оценени като такива с висок корупционен риск за 500 млн. евро, няма да получат финансиране. Дългът се предвижда да достигне 37 млрд. тази година, 44,9 млрд. догодина и 50,5 млрд. през 2028 г. Въпреки това оставаме под критерия за еврозоната, който е 60% от БВП. За да се покрие дефицитът, освен гласуваните 3,8 млрд. евро дълг, ще се теглят нови 2,2 млрд. евро.

Зам.-финансовият министър Людмила Петкова изброи част от мерките, включени в пакета за увеличаване на приходите и бора със сивата икономика. Засега те включват повишаване на фискалния контрол, контрол върху електронната търговия и дигитален контрол по веригата на доставки на горива, блокиране на плащания от нелегални хазартни оператори и актуализиране всеки ден на нелегалните оператори, защото в хазрат сивият сектор бил 40%.

Петкова цитира данни от проучване, според което най-много сив сектор след хазарта има в туризъм, търговия на едро и дребно, развлечения и в земеделието. „От догодина ще въведем задължително електронно фактуриране за всички местни доставки. Двете приходни агенции ще работят заедно за да постигнат по-добри резултати", заяви Петкова.