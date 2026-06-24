Съдът запорира 20 хил. евро на депутат от ДПС заради дело с Терзиев. Той: Нямам толкова, как ще си платя тока

Съдът е запорирал сметките на депутата от ДПС Станислав Анастасов заради дело, което столичният кмет Васил Терзиев е завел срещу него. Става въпрос за 20 хил. евро. Депутатът твърди, че няма толкова пари и пита как ще си плаща сметките.

"Мултимилионерът Васко Петроханецът току-що блокира всичките ми сметки и кредитни карти, налагайки ми запор за 20 000 (да, двадесет хиляди) евро.

Понеже аз, както повечето нормални българи, толкова пари нямам (имам една спестена заплата и кредити в десетки пъти повече), роденият със златна лъжица в устата Васко ми е блокирал абсолютно всичко. Т.е. от утре няма да мога да си плащам сметките за ток и вода, телефоните на мен и децата ми, както и всякакви други разходи за мен, съпругата ми и трите ни деца", пише Анастасов.

От този пост става ясно за делото за първи път, но Анастасов не пише за какво е. Той като депутат от ДПС е от големите критици на Терзиев заради кризата с боклука в София, както и за това, че е дарявал пари на убитите мъже в хижа "Петрохан".