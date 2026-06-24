ЦИК избра за свои говорители Иван Кърчев и Стоянка Балова-Цветкова

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Централната избирателна комисия (ЦИК) избра за свои говорители Иван Милков Кърчев и Стоянка Иванова Балова-Цветкова. Това съобщиха от ЦИК.

Днес се състоя първото заседание на комисията след встъпването в длъжност на новия ѝ състав.

Трите ключови думи, които Централната избирателна комисия ще постига в бъдещата си работа, са: доверие, независимост и професионализъм, каза председателят на ЦИК Георги Хорозов на първото заседание след встъпването в длъжност на новия състав на комисията.

Новият състав на ЦИК встъпи в длъжност на 23 юни 2026 г.