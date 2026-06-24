29 години фестивалът „Климент Михайлов" представя талантливи млади театрали от България в Русе

С тържествена церемония във фоайето на Доходното здание тази вечер бе открито 29-ото издание на Националния ученически театрален фестивал „Климент Михайлов". До 28 юни Русе отново ще бъде сцена на младостта, таланта и любовта към театралното изкуство, посрещайки ученически театрални състави от цялата страна, съобщиха от общината.

Фестивалът се организира от Община Русе и Общинския детски център за култура и изкуство с подкрепата на Лайънс клуб „Сексагинта Приста – 2006" – Русе. Церемонията започна с химна на фестивала – „Песен за театъра", представен от Екатерина Пенева и Марчело Петров, и продължи с изпълнения на младата актриса Гергана Ганчева и класа по класически балет при НУИ „Проф. Веселин Стоянов" с педагог Деница Анчева. Водещи бяха Десислава Николова и Мартин Сиромахов.

Заместник-кметът Енчо Енчев поздрави младите театрали, техните преподаватели и журито на форума, подчертавайки значението на театъра като място за отстояване на истината. „Днес живеем в свят, в който всичко се филтрира, редактира и опакова. На сцената обаче тези маски падат. Там остава само човекът — с неговия глас, с неговото тяло. Не бягайте от тази истина. Не се страхувайте да покажете слабост или да провокирате. Благодарен съм на всеки от вас, че е избрал да твори вместо да мълчи, да играе вместо да гледа отстрани. Благодарен съм и на вашите ръководители — на хората, които всеки ден поддържат тази искра жива", каза заместник-кметът.

Приветствие към участниците поднесе и Елица Табакова – президент на Лайънс клуб „Сексагинта Приста - 2006"-Русе. Водещите представиха и журито с председател обичаната актриса Албена Павлова. Сред членовете са още театроведът Крум Гергицов – един от основателите на фестивала и негов почетен председател, както и актьорът, поет и музикант Димитър Пишев. Албена Павлова разказа, че първите стъпки в театъра е направила в школата на актьора Венцислав Петков, комуто благодари за професионалната подготовка и всеотдайност. Русенката развълнувано сподели, че за нея връщането в родния й град е като завръщане към изворите на актьорската професия.

По традиция символичен училищен звънец даде началото на фестивалната програма, която ще предложи на русенската публика и гостите на града 16 театрални спектакъла с вход свободен. Фестивалът продължава пет дни с напълно безплатни спектакли в Голямата и Камерната зала на Доходното здание.

Официалното откриване бе последвано от представлението „Райна-Княгиня Българска" на Театралната група при Математическа гимназия „Иван Гюзелев" — Габрово, а „Шмекерът" на Драмаклуба при СУЕЕ „Константин-Кирил Философ" — Русе, откри вечерната програма в Камерната зала.



