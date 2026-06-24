54 зрелостници от Математическата гимназия в Пловдив завършиха с пълно отличие (Снимки)

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78 ученици завършват и с професионална квалификация със среден успех 5.67

С най-висок резултат е XII ж клас – Отличен 5.90, следван от XII а клас

54 зрелостници завършват с пълно отличие Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов" в Пловдив, а 71 ученици получават отлична оценка на държавните зрелостни изпити.

С тези резултати елитната гимназия изпрати 53-ят си випуск на тържествена церемония. Общо 209 зрелостници получиха дипломите си лично от директора на елитното школо Веселина Карапеева.

"Уважаеми ученици от 53-я випуск на МГ "Акад. Кирил Попов", бъдете истински! Сбъдвайте мечтите си! Следвайте принципите си! Бъдете добри хора! Забавлявайте се! Дерзайте! Но преди всичко бъдете здрави, отстоявайте позициите си и бъдете себе си, защото вие сте възпитаници на Математическа гимназия", обърна се към зрелостниците Карапеева.

Випускът оставя след себе си впечатляващи академични постижения.

Григор Шукерски, Михаил Молдовански, Кирил Грозев, Георги Примов и Даниела Димитрова постигат максималните 100 точки на матурите. Трима зрелостници са с по три пълни шестици 6.00 на държавните изпити – Джанер Халил, Даниела Димитрова и Наталия Халачева. Още 13 ученици завършват с по две отлични оценки 6.00.

Особено признание получиха зрелостниците, които съчетават отлични резултати от дипломата за средно образование и държавните зрелостни изпити и са кандидати за Национална диплома на Република България. Те бяха удостоени със значката на гимназията. Сред тях са Калоян Медов, Михаил Молдовански, Даниела Станчева, Джанер Халил, Даниела Димитрова, Катерина Пискова, Лора Гешева и Росица Георгиева.

Значката на гимназията получиха още Димана Праматарова, Велислав Джелепов, Диана Начева, Мария Иванова, Даниел Полишев и Наталия Халачева, отличени за своя принос към утвърждаването на авторитета на училището през годините. С успехите си на национални и международни олимпиади, състезания и форуми те се превърнаха в едни от най-разпознаваемите лица на випуска и достойни посланици на гимназията.

Средният успех на випуска от дипломите за средно образование е Отличен 5.79. Резултатът за поредна година нарежда Математическата гимназия в Пловдив сред най-успешните училища в страната. Средният успех от държавния зрелостен изпит по български език и литература е 5.53, а от втората матура – 5.12. Отлични са и резултатите по профилирана подготовка по математика и английски език. Същевременно 78 ученици завършват и с професионална квалификация със среден успех 5.67.

С най-висок резултат е XII ж клас – Отличен 5.90, следван от XII а клас с Отличен 5.89 и XII е клас с Отличен 5.87. Всички паралелки завършват с отличен общ успех.