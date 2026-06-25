20 г. след първата копка: местните още чакат призрачният град “Коста дел Кроко” до Царево да възкръсне

За разлика от "Баба Алино" той е с напълно изрядни строителни документи, но ДАНС експулсира през 2011 г. руския инвеститор

Колекторска фирма, изкупила дълговете му, сега преговаря с над 100-те души в Царево, дали земите си срещу обезщетение

Надежди, удавени в бетон. Стърчащи недовършени сгради, които трябваше да се превърнат в ултра шикозен ваканционен комплекс, който да промени облика на Южното Черноморие.

Иначе казано "Коста дел Кроко" ("Бряг на крокодила") - призрачния град над Попския плаж в Царево, погребал мечтите на над 100 души, дали земята си на руския инвеститор Константин Циганов,

разследван за пране на пари и връзки с мафията

в Екатеринбург, изгонен от България през 2011 г.

Днес "Коста дел Кроко" е сред най-известните примери за замразено строителство по нашето Черноморие, а сред тишината на недовършените сгради ехти разочарованието от несбъднати очаквания и пропилени инвестиции. Този стар бетон олицетворява излъганите мечти за дом край морето. СНИМКА: ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

Покрай историята с тайния град в местността Баба Алино край Варна, в която също има замесени чужди капитали, експулсирани инвеститори и измамени собственици, някои направиха паралел с "Коста дел Кроко".

За разлика от комплекса във Варна обаче този в Царево е напълно законен - поне по документи. Но строителството му спира, след като през 2010 г. ДАНС арестува Циганов и бизнес партньора му Андрей Панпурин, а година по-късно ги експулсира от страната като опасни за националната ни сигурност.

"Всички сгради в комплекса са на груб строеж,

а общината и да иска да ги събори, няма право, защото строителните книжа са изрядни", коментира пред "24 часа" кметът на Царево Марин Киров.

Според него най-добре би било комплексът да се довърши, което ще подобри инфраструктурата в региона. И още по-важно – ще развърже казуса, в който са замесени съдбите на близо 100 собственици на земя, половината от които местни.

Вече 20 години те чакат своите апартаменти в луксозния "Коста дел Кроко". Днес някои виждат надежда в лицето на новия собственик на този призрачен град. Според запознати това е колекторската фирма "С. Г. Груп", която е изкупила дълговете на руските инвеститори от банките кредиторки.

Проверка на "24 часа" обаче установи, че към този момент новият собственик все още не е заявил инвестиционни намерения в община Царево. Но пък се заинтересувал дали местната власт пази строителните досиета на сградите в "Коста дел Кроко".

През 2007-а започна строителството на мегакомплекса, чийто бетонов скелет се извисява над морето, насред раззеленените хълмове. Амбицията е да той да се превърне не просто в курорт, а в луксозен град за отбрани жители.

"Коста дел Кроко" се очертава най-мащабният проект на "Лаудис Холдинг Груп", собственост на руснака Константин Циганов. Чрез дъщерната компания "България Консулт" на около 100 дка земя е трябвало да бъдат изградени

5-звезден хотел, жилищен комплекс от 53 сгради, 30 фамилни къщи във водата,

пристан за частни яхти, лятно кино, казино, плувни басейни, тенис кортове, подземни гаражи, дори банка и болница.

Инвестицията е оценявана на близо 100 млн. евро, а обещанията към местните собственици на земи са неустоими. Хората дават наследствените си земи срещу бъдещи апартаменти и участие в невиждания по мащаби проект. Част от жилищата дори са продадени предварително на чуждестранни купувачи, казват запознати.

С настъпването на световната финансова криза през 2008 г. обаче строителството постепенно намалява, а през 2010 г. спира окончателно. Но причината не е толкова кризата, колкото неочакваните арести на инвеститора Циганов и неговия бизнеспартньор и управител в една от фирмите на холдинга Андрей Панпурин.

Двамата са експулсирани в началото на 2011 г. със заповед на тогавашния председател на ДАНС Цветлин Йовчев.

Според публикации в руската преса през 90-те години Циганов и Панпурин натрупват милиарди чрез групировката "ОПС Уралмаш" – Екатеринбург. Нещо повече - Константин Циганов и брат му Григорий са сочени от руските медии за кръстници на една от най-сериозните руски престъпни групировки от близкото минало . Отново според руски медии Григорий Циганов е убит през 1991 г. от конкурентна групировка, а брат му Константин е арестуван 2 г. по-късно, но впоследствие е пуснат под гаранция.

Руснакът успява да напусне родината, има данни, че преди да се засели трайно в България, е живял в Обединените арабски емирства, Турция и Кипър. Близо 10 години преди да бъде изгонен от България,

Циганов получава българско гражданство

Той подава молба, в която твърди, че баба му по майчина линия е българка. Едва през 2010 г. ДАНС излиза с информация, че Циганов е придобил българско гражданство на основание български произход, като е използвал невалиден документ. Това е и пряката причина той да бъде експулсиран от страната ни.

У нас Циганов управлява холдинг "Лаудис", който включва няколко компании, между които "Лаудис Билдинг", "Бояна Дриймс" и "Драгалевци Дриймс", занимаващи се основно с проекти в областта на недвижимите имоти, сочи справка в Търговския регистър.

Заедно с бизнеспартньора си Андрей Панпурин купуват и стария завод за лодки "Пасат" в Царево и започват да произвеждат плавателни съдове от стъклопласт за Америка. След експулсирането им обаче и този бизнес замира. Впоследствие заводът се сдобива с нов собственик, който според запознати има намерение да продаде апетитния терен на метри от морето, за да бъде построен ваканционен комплекс на мястото на завода.

През годините частни съдебни изпълнители (ЧСИ) правят поредица от опити да разпродадат активите на фалиралия инвеститор "Лаудис Холдинг Груп", но без траен успех. Първият опит е през 2014 г., когато ЧСИ Янко Бъчваров обявява за продажба части от "Коста дел Кроко" на символичната цена от 1,6 млн. лева. Взискател по делото тогава е кипърската офшорна компания "Тима" ЛТД поради натрупани дългове и заложени ипотеки.

Две години по-късно следва нов опит, като на тезгяха са извадени още от недовършените сгради на призрачния град, а цената вече е 12,8 млн. лв. Поради липса на сериозен инвестиционен интерес обаче комплексът се обезценява драстично. Последните опити на ЧСИ за публична продан са за 5 млн. лв.

Една от причините за трудната продажба на комплекса бил юридическият хаос около него

Собствеността е разпокъсана между различни дъщерни дружества, кредитори, банкови институции и чуждестранни купувачи "на зелено", които са инвестирали парите си преди замразяването на проекта. Сред тях има и много руснаци, които купуват, привлечени от мащабна рекламна кампания в Москва и Санкт Петербург.

Повечето са подписали само предварителни договори и са превели сумите по банков път или в брой на мениджърите на "Лаудис Холдинг Груп". Тъй като сградите никога не са завършени, тези купувачи не притежават нотариални актове за собственост, а са се превърнали в кредитори на една фалирала компания, коментират юристи.

Последвалото експулсиране на Циганов и Панпурин на практика прекъсва всякаква възможност подлъганите бъдещи собственици да им потърсят пряка отговорност. През годините малцина

руски купувачи се опитват да заведат съдебни дела в България, но нямат особени шансове,

тъй като според българското законодателство при фалит на фирма първи по право да разпродават и да вземат пари са банките кредиторки и големите държавни институции.

Така, след като изкупува дълговете на банките, колекторското дружество "С. Г. Груп" става първостепенен взискател.