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12-годишно дете е с охлузвания след падане в столична шахта

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Линейка СНИМКА: Архив

12-годишно момиче е с охлузвания на на крака и в лумбалната област след падане в шахта в района на комплекс „Червено знаме" в столицата.

Сигналът за инцидента е подаден малко преди 18 часа, след което на място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ, съобщава NOVA

Детето играело с връстници, когато пропаднало в шахтата от височина около 5-6 метра. В съоръжението нямало вода.

От Спешна помощ съобщиха, че медицинският екип установил на място охлузвания на крака и в лумбалната област. Детето е транспортирано до УМБАЛСМ „Пирогов" за обстоен медицински преглед.

Линейка СНИМКА: Архив

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