Любовта на Петър, излязъл от затвора преди 12 дни, и Юлиян ли е причина за трите трупа в Угърчин? (Обзор)

Още не е ясно дали непълнолетната жертва е убита, или починала при опит да се спаси

Ревност между двама мъже, които до преди време са били интимни, или просто разгорещен скандал е довел до мистериозното двойно или тройно убийство, което разтресе Угърчин в ранните часове в сряда, изясняват разследващите. Наред с неяснотите около мотива, престъплението повдигна и въпроса какво всъщност представлява домът за социално слаби в Угърчин, където е станала касапницата, определян от мнозина местни жители като по-скоро свърталище.

За престъплението е арестуван 27-годишният Петър, излязъл от затвора преди 12 дни, а разследването тепърва ще установява дали той е наръгал двама или трима души, които са в роднински отношения.

Участниците в трагедията, хвърлила в смут малкото градче, са 27-годишният рецидивист, който е единственият жив и заподозрян като извършител, връстникът му Юлиян Левчев, племенницата на убития, 15-годишната Даниела и нейна съименничка на 18 г., която пък била братовчедка на Юлиян.

По-телата на 18-годишното момиче и на Юлиян

има видими следи от убийство с нож

Въпреки брифинга, който дадоха властите, не стана ясно дали 15-годишно момиче, паднало от терасата на 1-ия етаж, е било убито.

Петър и Юлиян имали връзка, преди първият да влезе в затвора, се твърди неофициално. За интимни отношения говори и братът на жертвата - Калин Левчев, който е и баща на 15-годишното момиче, причината за чиято смърт още не е ясна. Главният секретар на МВР Любомир Николов (вляво) и окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков

Връзката на Петър, който се озовал зад решетките заради кражби на вещи и коли, и Юлиян прекъснала преди 2 години. Освободили го на 12 юни, разказа окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков. Той не спомена мотиви за убийствата. Справка във фейсбук профила на Юлиян показва, че на 15 юни той сменя снимката си във фейсбук с кадър с Петър.

В 3 часа сестра ѝ ми звъни, малката беше на плочките, не дишаше,

след 10 минути дойде линейката”, разказа Калин пред “България он ер”. По това време той не знаел, че брат му и братовчедка му - наръганата 18-годишна жена, която също се казва Даниела, са между живота и смъртта. Малко след това се качил в апартамента на първия етаж на социалния дом. Тогава видял братовчедка си на леглото, едва дишаща. Тя му казала да вика линейка. Имаше дупки по корема, ръката ѝ беше срязана. Каза ми: “Някой ме гръмна”. От другата страна Пешо, който е излязъл от затвора, ми вика - “брат ти е умрял, ударил го ток”. И гледам на земята брат ми чисто гол и много кръв”, разказа за преживения кошмар Калин Левчев. Той потвърди за връзката на брат си, но без да навлиза в подробности. Попитал братовчедка си кой я е гръмнал, но тя не му отговорила.

Версията за любовен триъгълник бе опровергана във фейсбук от мъж на име Асен Левчев. В коментар под публикация за случая той пише, че е бащата на един от убитите. “Защо пишете глупости, аз съм бащата. Каква ревност между трима братовчеди, просто наркоманът се е дрогирал и ги е убил”, коментира Левчев.

След трагедията главният секретар на МВР Любомир Николов и шефът на ОДМВР - Ловеч, Цветомир Цонков имаха работна среща в община Угърчин. Основната тема била настаняването на уязвими групи в общински жилища и нуждата от по-добра координация между институциите за превенция на бъдещи инциденти. Веднага след като се чу за трагедията в Угърчин, местните хора се оплакаха, че домът се рушал, а мръсотията била страшна.

“Установихме всички факти относно пребиваването в общежитието. Няма нарушения. Жертвите живели там около 15 години. 15-годишното момиче паднало от малка височина и се разследва причината за смъртта му”, каза Николов. То страдало от епилепсия, затова неофициално вървяха слухове, че може да е паднала от гледката след пристъп. Прокурор Вълков обаче посочи, че има достатъчно данни за насилие и по трите тела, затова задържаният е подведен под отговорност за 3 убийства. След престъплението

Петър бил хванат в общежитието

Той обаче бил със сменени дрехи, обявиха още на брифинга.

Малко по-късно говорителката на Окръжна прокуратура - Ловеч, Светла Иванова, каза пред “24 часа”, че става въпрос за двойно убийство. “Твърдението, че мотивът е гей ревност, е спекулация. Няма обективни данни за това”, посочи Иванова.

Източници на “24 часа” от разследването обаче казаха, че спорът, довел до убийствата, е бил за любовен триъгълник. Те посочиха, че Петър нападнал с нож Юлиян, а 18-годишната Даниела опитала да ги разтърве и така се стигнало до смъртта ѝ. След това 15-годишната Даниела скочила от тераса на първия етаж от страх от случилото се и загинала.

Според публикации в интернет преди трагедията всички без непълнолетната Даниела са били на купон в село Каленик. Върнали се в Угърчин, където се присъединила и 15-годишната, а след това се стигнало до трагедията.

Ножът, с който е извършено убийството, не е открит. Прокуратурата ще иска постоянен арест за Петър, който ако бъде признат за виновен, може да получи от 15 до 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.