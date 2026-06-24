Христо Пъдев: Да правиш добро, е единственият смисъл на тази планета (Видео)

Обичаният актьор благодари на Илияна Йотова, че е останала до финала, докато властимащи преди година си тръгнали на мига, след като се изказали

13-годишният Кристиян Николов от село Долна Вереница върна внушителна сума пари на семейство пенсионери, а мъжът се оказва, че преди година е спасил Кристиян при тежък инцидент с колело. Сестра му Натали пък видяла жена в безпомощно състояние на улицата, обадила се за помощ и така спасила живота .

Наградата на Кристиян и Натали връчиха едно от любимите тв лица Христо Пъдев и жената на живота му и майка на двете им деца - Цветина Петрова.

Аз се радвам, че сме на финала, защото иначе щях да объркам протокола - така че, уважаема госпожо президент, г-н Дънди. Обърнат съм към Дънди, защото той е бъдещият президент на България след 20-30 години, но това е друга тема.

Така с усмивка актьорът поздрави своя колега, който дари наградата от победата в "Като две капки вода" на тежко болен приятел и е сред 29-те "Достойни българи" за 2026 г.

Пъдев искрено бе развълнуван, че за втори път е гост на церемонията.

Бях готов на страшни безобразия, за да се озова пак сред вас - успях да го постигна! За мен е щастие и привилегия точно на Кристиян и Натали да връчим с Цвети наградите, защото сме родители на две деца. Ако те не бяха много малки и толкова щури, щяхме да ги вземем днес. Но рискувахме те да са в скута на г-жа президента. И щяхте да ни се радвате два пъти - веднъж, като идваме, веднъж, като си отиваме, каза Пъдев, който искрено се надява някой ден децата му да приличат на Кристиян и Натали, защото "да правиш добро, е единственият смисъл да сме на тая планета".

Двойката Христо Пъдев и Цветина Петрова така и опитват да живеят, защото примерът за тях е най-важното нещо на света. Актьорът изненадващо взе за втори път думата: "Отново към вас, г-жо президент. Благодаря ви, че останахте до финала, защото миналата година много властимащи хора си тръгнаха на мига, след като се изказаха. Благодаря ви!", завърши емоционално Пъдев.

А Цветина Петрова добави: "Докато слушах всички прекрасни истории, освен че бях нонстоп с пълни очи, си мислех, че животът е низ от събития - да подадеш ръка или да не подминеш и спреш. Всички тези хора са направили нещо. Поклон!".

"Бъдете добри хора, правете добри неща и успявайте във всичко", пожелаха Кристиян и сестра му Натали.