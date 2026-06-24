Добрите да се държат за ръце и ще ни е цветно като мънистата на Деси (Обзор, видео, снимки)

Още 29 души доказаха формулата, по която България да връща надежда

Христо Пъдев благодари на Илияна Йотова, че е останала до финала и е чула всички истории

Да помогнеш, без да се замисляш, и да подаваш ръка, защото доброто е заразно.

Тази формула, по която България ще връща надежда, а не да разочарова, доказаха историите на новите 29 достойни българи. Партньори на церемонията бяха А1, "Геотехмин", "Главболгарстой", MFGINVEST, "Електрохолд", NESTLE, УниКредит БУЛБАНК, ИНСАОЙЛ, DPM Metals, "ТРЕЙС", "АУРУБИС".

За 23 години, в които медийна платформа “24 часа” търси хора с големи сърца, в тази общност са вече 979 души на различна възраст.

От Дара през Дънди до президента Илияна Йотова се появи и новината на първата страница в четвъртък - “Добрите да се държат за ръце и ще ни е цветно като мънистата на Деси”.

11-годишното момиче от Варна бе отличено от президента на церемонията за събраните пари за 5-годишната болна Димана. Когато научава за тежката диагноза, Деси взема кутия с ръчно изработени от нея гривни, застава пред кварталния магазин и за дни събира над 3000 лева за Димана, която днес е вече по-добре.

Това са достойните хора на България. Да, те не са шумни. Те не обичат - една голяма част, които познавам - прожекторите и светлините. Те изповядват

едно верую, че е по-добре да вършиш работата си без шум

Те са отворили широко душите и сърцата си за другите, знаят в кой момент е хубаво да подадеш ръка, не защото някой те кара, а защото е тяхното вътрешно убеждение и не се замислят, когато трябва да го направят, обърна се президентът Илияна Йотова към достойните.

Президентът награди заедно с 11-годишната Деси и победителя от “Сезона Слънце” на “Капките” -

Човекът Слънце Даниел Пеев - Дънди, дари парите

от наградата - автомобил, за лечението на своя състудент - музиканта Боян Христов.

“Искам да ви кажа, че доброто е заразно и когато човек има възможност, трябва да помогне”, каза Деси и подари на президента Йотова и на Дънди по една от своите гривнички.

Президентът Илияна Йотова награди 11-годишната Десислава Костадинова от Варна и актьора Даниел Пеев - Дънди на церемонията “Достойните българи”. А Деси подари на президента една от собственоръчно изработените гривни. с които помогна на 5-годишната Димана.

“Най-важното нещо за доброто е никога да не очакваш то да се върне. А когато станеш сутрин и се погледнеш в огледалото и си кажеш: “Аз съм добър човек” - от това по-истинско и хубаво нещо на света няма”, добави Дънди.

А специалното послание на победителката от “Евровизия” Дара и съпруга ѝ д-р Ервин Иванов бе: “В трудните моменти да бъдем заедно и да се подкрепяме, дори когато нещата не изглеждат цветни, да се държим за ръце”.

Новите 29 достойни бяха отличени със специалния знак и с първи страници на “24 часа” с лицата им и историята, която ги направи част от най-смисленото общество на добри хора.

Държавният глава получи страницата от колекционерския брой за 35 години “24 часа”, на която споделя своите “35 неща, които ме правят щастлива”.

Издателят на медийната платформа “24 часа” Венелина Гочева връчи на президента Илияна Йотова страницата от колекционерския брой за 35 години “24 часа”, на която Йотова разкрива своите “35 неща, които ме правят щастлива”.

Връчи ѝ я издателят на медийната платформа “24 часа” Венелина Гочева. Здравейте, щастливи българи.

Вие правите щастливи хората, на които помагате

в тежък момент. Днес ще заредите с щастие много познати лица, които знаят колко дълъг е пътят към успеха”, поздрави Гочева. Издателят припомни, че своя 35-годишен рожден ден “24 часа” празнува с посланието “Щастието - първа новина” и насърчава различни хора да попълват анкетата, за да помогнат на други да осъзнаят, че щастието зависи от самите нас. Илияна Йотова бе първата, която на 18 април попълни анкетата, а сред отговорите какво я прави щастлива, президентът бе поставила “Свободните духом и смели хора”. “Всички вие в тази зала сте такива!”, каза Гочева.

Историите на отличените достойни българи разплакваха и усмихваха гостите на церемонията.

Един след друг излизаха българи (виж историите им на 4-а и 5-а стр.), спасявали десетки в катастрофа, извели жени от горяща къща, върнали пари, спечелили олимпийски медали.

Няколко трогателни истории с деца и младежи

развълнуваха гостите. На 16-годишния Даниел, на учениците Наталия, Емилия, Никол, Лея и Георгиос, на 13-годишния Кристиян и сестра му Натали.

Стоилка Арсова създава български платежни продукт, но влага уменията си в създаването на безплатен достъп до уникални дигитални шрифтове, създадени по автентичните почерци на герои като Левски и Ботев.

Голям е приносът ѝ и за създаването на Историческия музей в Сливница. Арсова бе наградена от Ивелина Димитрова, член на УС на Българската национална телевизия.

Стоилка Арсова разказа, че призванието за нея е дошло, когато е започнала да проучва рода и родния си край. И го посвети на рода си, на инициативния комитет на община Сливница, на цялата банкова общност, заради която можем да говорим за платежен национален суверенитет, на всички графични дизайнери, графолози, историци, на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, на дъщерите си Михаела и Дафина и в памет на съпруга ѝ Асен. Автомонтьорът Венцислав Матев, водолазите Даниел Стоянов и Петър Костадинов и пожарникарят Недалин Христов влязоха във водите на бурната Янтра край Шемшево с риск за живота си и спасиха 17-годишния Даниел. Отличията им връчи Силвия Александрова – маркетинг директор на ИЗИ КРЕДИТ.

“Силата не е в думите, а в действията, в секундите,

в които характерът говори по-силно”, обърна се Александрова към наградените.

Адвокат Петър Менков се зае безплатно със справедлива кауза. Той заедно с Никола Рангелов - председател на Управителния съвет на Българската асоциация на металургичната индустрия, от името на “Аурубис” наградиха Галя Щърбева от Нова телевизия - достоен пример от журналистическата професия.

“На Еньовден да връчиш награда на “Да хванеш гората” е знаменателно. На този ден последната билка, която се бере, е със затворени очи за тайнствената болест. А

болестта на нашето време е апатията”,

каза Никола Рангелов.

Глухонямата художничка Ваня Кръстева нарисува два портрета на Лили Иванова на стената в столичен квартал. Трогната, примата на българската музика покани талантливата художничка на концерта си. Ваня Кръстева чува и говори с четката и със сърцето си. Наградата на Ваня връчи обичаната поетеса и автор на текстове на любими песни – Маргарита Петкова.

Новините могат да правят добро

Достойната Владислава Тричкова от Би Ти Ви има десетки журналистически разследвания - за разпространението на наркотици, за продажбата на фалшиви евробанкноти. Тя създава и документалния филм "Пътуване до никъде" за измамени български туристи.

Стоил Димитров - генерален директор на ЕЛАЦИТЕ МЕД АД, част от група ГЕОТЕХМИН, връчи наградата на Владислава Тричкова.

Никога досега не съм била на 1-а страница, а тази е особено важна. За съжаление, съм често първа новина, но не с добри новини. Но си давам сметка за отговорността на професията и вярвам, че дори с тези новини може да се стигне до добро - ако поне един човек не си купи наркотици и не седне зад волана, поне един насилник да се спре или една жена да си тръгне навреме, пожела си Тричкова.

Една човешка история става причина за големи промени - често обществени, а понякога и законови. И в това са силата и смисълът на четвъртата власт. Да бъде коректив, за да живеем в държава с ясни правила, закони и развито общество, каза Стоил Димитров - генерален директор на ЕЛАЦИТЕ МЕД АД, част от група ГЕОТЕХМИН, който награди Тричкова.

Ивелин, който е редови граничен полицай, в този ден е просто герой

С риск за живота си той спаси десетки пътници от обърнал се автобус край Малко Търново

С риск за живота си Ивелин Арабаджиев спаси десетки пътници от обърнал се автобус край Малко Търново. Жените и децата вадил през рамо, на другите помагал да излязат през люка.

Емил Ангелов - главен изпълнителен директор и заместник-председател на Управителния съвет на “Главболгарстрой Холдинг”, връчва наградата на граничния полицай Ивелин Арабаджиев.

Едва след това осъзнал опасността всички да полетят в дерето или машината да се запали. Когато се прибрал, видял, че дори кубинките му са се скъсали от усилията да вади хора от тръгналия към дерето автобус.

Той е редови граничен полицай, но в онзи ден - 22 април 2026 година, е просто герой.

Отличието му връчи Емил Ангелов - главен изпълнителен директор и заместник-председател на Управителния съвет на "Главболгарстрой Холдинг".

"24 часа" последователно поддържа тази инициатива. Много ми е трудно да говоря след такива истории, защото си давам сметка колко незначителни сме обикновените хора. Има моменти, когато човек вижда, че не трябва много-много да мисли, а да действа, да реши дали се страхува, или трябва да спаси човешки живот, да победи инстинктите си, които на ДНК ниво са толкова животински, че се парализираш, да сложиш всичко човешко зад себе си, за да спасиш друго човешко същество.

Ивелин, убеден съм, че за да направите това, се изисква характер. Колкото повече българи с характер има, които вземат своите смели решения тихо, толкова по-добро ще бъде нашето общество. За мен е гордост да връча наградата на Ивелин Арабаджиев, каза Емил Ангелов.

За мен е огромна чест да държа наградата "Достоен българин". Благодаря от сърце, отвърна смелият полицай.

Учениците, спрели пияния шофьор: Доброто е щастие

Наталия, Никол, Лея, Емилия и Георгиус са младежите, забелязали, че от спряла напречно на пътя кола слиза видимо пиян шофьор. Обаждат се в полицията и не позволяват на мъжа да подкара колата. Те получиха наградите си от Мартин Георгиев – изпълнителен директор на "Електрохолд Трейд", и един от достойните с делата си – Стефан Бакалов, зам.-директор на Агенция "Митници". Бакалов, който е едно от лицата на кампанията "Не сте сами", вече 25 г. безвъзмездно обикаля училищата у нас и разказва на ученици за вредата от наркотиците.

Имам щастието да връча награда на младото поколение достойни хора, тъй като те са бъдещето, върху което се гради тази държава. Радвам се, че го правя заедно с г-н Бакалов, който работи с млади хора и промотира позитивни примери. Тези млади хора са реагирали със смелост и решителност. Поздравления!, каза Мартин Георгиев.

Мартин Георгиев и Стефан Бакалов отличиха младежите Наталия, Никол, Лея, Емилия и Георгиус.

България има нужда от много неща, но най-вече от млади достойни българи със смели сърца. За мен е чест и привилегия да връча наградите на едни млади достойни българи, поздрави ги и Стефан Бакалов.

Младежите благодариха за отличията, а Георгиус призова: Правете добро, защото доброто е щастие.

Омбудсманът: Ние, гражданите, имаме нужда от истината, за да се чувстваме свободни

Мая Димитрова е журналистът от БНТ, който задава във филмите "Основание за безпокойство" и "Архитекти на хаоса" най-важния въпрос - защо.

Ние като журналисти сме длъжници на обществото, затова приемам наградата като припомняне колко много още работа имаме, за да си върнем доверието. Разказът за събитията в България след аварията в Чернобил говори за нехуманното и арогантно лице на тоталитарната власт. Важно е да помним, че не трябва да се връщаме там, каза Мая Димитрова. Нейната награда бе връчена от омбудсмана Велислава Делчева.

Омбудсманът Велислава Делчева връчи наградата на журналистката Мая Димитрова от БНТ

Днес истината е в нелеко положение, често е подменяна и незабелязвана, а вие сте една глътка въздух. Ще обърна внимание на един ваш репортаж - "Психиатриите на изчезване", това е изключително важна тема за мен. Българските държавни психиатрии още са в отвратително състояние, а в тях работят лекари на пенсионна възраст. Пожелавам ви още дълги години да бъдете онази глътка кислород, от която ние, гражданите, имаме нужда, за да се чувстваме свободни, каза омбудсманът.

Шампионите Тервел Замфиров и Лора Христова: "Ако си дал - не си живял напразно", както изпя Емил Димитров. Давайте обич и труд!

Млади, талантливи, умни, работливи, упорити, достойни! Тервел Замфиров и Лора Христова са част от нашите олимпийски герои. Те получиха наградите си от Нели Ангелова - маркетинг директор на "Нестле" за Югоизточния пазар и директор корпоративни комуникации на "Нестле".

Нели Ангелова връчва наградата на олимпийските медалисти Тервел Замфиров и Лора Христова.

Отличавате българите, които са пример, които вдъхновяват и ни показват, че достойнството е част от нашето ежедневие. Екипът на "24 часа" събра много истории за човечност и смелост, но и такива за таланта и за силата да преминеш напред, когато е най-трудно. Признателна съм, че точно на мен се падна честта да наградя нашите олимпийски медалисти, усещам го като сигнал към мен и моя екип, с който опитваме да насърчим хората да осъзнаят колко е важно движението. Това са историите на Лора и Тервел, на техните успехи. Те показват, че е много важно децата да се срещнат със спорта възможно най-рано, както и че за да имаш медал, трябва много последователност и дисциплина, каза Нели Ангелова.

Всяка награда за мен е от изключително значение, защото това е оценка на труда, който полагам всеки ден. Надявам се България да се гордее с мен и занапред, благодари Лора Христова.

Давайте обич, труда си, времето си, защото, както пее Емил Димитров, "Ако си дал, значи не си живял напразно", добави Тервел Замфиров.

Вяра Анкова: Това е българският ден на благодарността

Трябва много малко, за да направим добро - спрете, вижте болката в очите на другия, подайте ръка, призова тя

Вяра Анкова - главен оперативен директор на “Нова броудкастинг груп”, и Димитър Бакалов от Спешното отделение на Многопрофилна болница за активно лечение в Пазарджик - достоен българин от миналата церемония, наградиха санитарката в ИСУЛ Йорданка Димитрова.

Първо, докато чисти, Йорданка намира под пейка във фоайето на ИСУЛ паднало портмоне с 2400 лева. Оказва се на възрастна жена пред тежка операция.

Няколко дни по-късно се натъква на изгубена мъжка чанта с голяма сума пари и телефон. Буквално преди церемонията на самата Йорданка ѝ се наложи да е в болница заради здравословен проблем и отличието ѝ прие Моника Николова, пиар на ИСУЛ.

Лесно е човек да е щедър и благороден, когато е финансово осигурен, но когато си брои стотинките, да върнеш два пъти голяма сума, се изисква много повече - да е добър и достоен, посочи Николова.

“24 часа” превръща всяка година един ден в българския ден на благодарността - толкова пъти чуваме “благодаря” за тези достойни българи, които са направили добро, без да искат шум и похвали. Йорданка в тези трудни времена избира почтеността и мисълта за другия. Лесно е да кажем, че трябва много малко, за да направим добро, но това малко може да преобърне съдба. Затова спрете, вижте болката в очите на другия, подайте ръка, призова Вяра Анкова.

Да получиш наградата “Достоен българин”, дава огромен стимул и вяра, че има кой да оцени труда ти, безсънните нощи. Вярвайте в доброто и един в друг, доброто винаги побеждава, категоричен беше д-р Димитър Бакалов.

Той заедно с Вяра Анкова връчиха още една награда - на Антония Банкова, която спаси шофьор, получил инфаркт зад волана в Пловдив.

Вяра Анкова - главен оперативен директор на “Нова Броудкастинг груп”, и д-р Димитър Бакалов от Спешното отделение на Многопрофилна болница за активно лечение в Пазарджик връчват наградата на Антония Банкова. Благодаря за честта да съм тук за тази награда, въпреки че на 12 май сутринта не очаквах награда, а някой да спре и да ми помогне. За съжаление обаче, получих само освиркване и обиди. Много боли, когато хората гледат и подминават. Понякога 15 минути са спасението на един човешки живот, сподели Антония Банкова. Тя благодари на Спешна помощ в Пазарджик за бързата реакция, благодарение на която днес човекът е добре.

Много е хубаво, когато си повод за нечия усмивка, за нечий нов ден. Нека виждаме доброто, да правим добро, да спираме, когато е необходимо, да не бързаме толкова. Сред толкова много хора аз оставам тук, за да бъда човек, каза още Антония Банкова. Наградата ѝ връчи Димитър Бакалов с думите: “Чест е да спасиш човешки живот”.

Силвия Лулчева: Имам честта да съм от светлата страна, която “24 часа” търси и показва

Тази година сред приятелите на достойните българи, които връчват наградите, има и хора, които с делата си вече са част от обществото на достойните.

Обичаната актриса Силвия Лулчева, която често застава зад общественозначими каузи, и Божидара Пухалева, спечелила едно от първите три места в конкурса на Министерството на образованието и науката “Млади таланти”, наградиха доц. Константин Димов.

Миналото лято две момичета изпадат в критично състояние след кошмарна случка на централния плаж в Поморие. Спасители ги изваждат от водата в безсъзнание, а първоначалните опити за реанимация на място не дават резултат. Почиващият на плажа лицево-челюстен хирург доц. Константин Димов се намесил незабавно и успял да възстанови жизнените функции на момичетата преди пристигането на линейката.

Бях готова дори на подкуп да имам честта да връча една награда и да съм от светлата страна на света, която “24 часа” търси и показва. Добрата новина е тази, която лекува, спасява тези, които искат да се докоснат до доброто и да се откъснат от хейта и омразата поне за малко. Добротата е майката на всички ценности, каза Силвия Лулчева. Добави, че д-р Димов е човек, който ѝ дава вяра, че живеем в правилния свят - на доблест и чест.

Силвия Лулчева и Божидара Пухалева връчват наградата на д-р Константин Димов. Тази награда не е индивидуална. Тя е и за двамата спасители Радостин и Калин.“Щастието е функцията на добротата, така че пожелавам да сме много щастливи, отвърна д-р Димов.

Да спасиш човешки живот, е изключително добро дело, а д-р Димов го прави ежедневно, дори и в свободното си време, изтъкна Божидара Пухалева.

Екатерина Панайотова, изпълнителен директор на “Уникредит Кънсюмър Файненсинг”: Мамо, аз съм решил да бъда добър българин

Изглежда като Феникс, казваха огнеборците край Сунгурларе за 16-годишния тогава Даниел Гълъбов, който три поредни дни обува ботушите на баща си, минава десетки километри с колелото си, за да носи вода и храна на пожарникарите в огнената стихия. Той беше награден от Екатерина Панайотова – изпълнителен директор на “Уникредит Кънсюмър Файненсинг”.

Екатерина Панайотова – изпълнителен директор на “Уникредит Кънсюмър Файненсинг”, връчи наградата на Даниел Гълъбов.

Не ни струва нищо да правим добро, каза Даниел, когато получи отличието си.

На днешния ден освен че берем билки, отбелязваме и малките чудеса, а всеки един от вас е едно малко чудо. Вярвам, че доброто е заразно и в младите хора, които ще направят България много по-добра, каза Екатерина Панайотова. И през сълзи сподели, че най-горда като майка е била не когато синовете ѝ са носели шестици, а когато една сутрин малкият ѝ син казва: “Мамо, аз съм решил да бъда добър българин”.

Асен Иванов, директор “Новини и актуални предавания” в bTV: Нашият избор - да се гордеем с тези хора

43-годишният Емурла Мехмед от бургаското село Свобода поставял ограда на къща, когато чул викове, че постройка наблизо гори. Чул писъци, видял, че вътре има хора, счупил прозореца и извел майка и дъщеря с увреждания в Камено миг преди да се случи трагедия. Награди го Асен Иванов – директор на отдел “Новини и актуални предавания” на Би Ти Ви.

Асен Иванов – директор на отдел “Новини и актуални предавания” на Би Ти Ви, награждава Емурла Мехмед.

За мен е чест да участвам в тази церемония. Преди няколко дни говорих с колега от чужбина, който ми каза: “Асене, имате една държава и можете да изберете дали да се гордеете с нея, или не”. Осъзнах, че имаме само един избор - да се гордеем с нея. Хората на тази сцена ме карат да се гордея. Нашият герой е попаднал в ситуация, която надали някой би си пожелал, но е действал така, както всеки би мечтал - да извърши такъв подвиг, поздрави го Асен Иванов.

Мога да кажа само едно благодаря. Всички в тази зала, продължавайте по същия начин, каза достойният Емурла Мехмед.

Дара и съпругът ѝ д-р Ервин Иванов: По-малко негативизъм, подкрепа за успехите на другите

В нощта на “Евровизия” Дара със своята победа вече беше “Достойна българка”. И без официална номинация!

Но погледът, с който тя търсеше съпруга си д-р Ервин Иванов минути след като светът се влюби в нея, за да му благодари, че я е мотивирал да не се отказва, убеди “24 часа”, че точно този човек заслужава да е “Достоен българин”. Защото е ценно някой да вярва в теб, че ще успееш, когато самите не си вярваме.

Дара и съпругът ѝ д-р Ервин Иванов “Нека се радваме не само на успехите на другите, а и да се опитваме да им помогнем”, каза в специално заснето видео Дара, която не е в България.

“По-малко негативизъм, повече усмивки, повече любов, повече подкрепа, повече вяра”, допълни Ервин Иванов.

С целувката между Дара и Ервин, с позитивния им дух започна церемонията “Достойните българи”. И с примера при личен успех да издигаш достойни каузи. Както Дара с Дома на артиста – мечтата за пространство в България, където музиканти, актьори и творци да работят заедно.

Голямата Лили Иванова и каузата за болни артисти

А ако говорим за най-големите в българската музика и за достойна кауза, която с поклон до земята отличихме на церемонията - това бе едно име, което значи България.

Изключителната Лили Иванова

Една вселена, истинско национално богатство - изключителната Лили Иванова! Тя мотивира звезди да пеят благотворително за артисти в беда - така нейната фондация събра билети и дарения за 630 820 евро за фонда за лечение на болни артисти. Лили Иванова е на турне, но също ще получи лично почетния знак на “Достойните българи”.

Венцислав, Даниел, Петър и Недалин влязоха във водите на бурната Янтра край Шемшево с риск за живота си и спасиха 17-годишния Даниел. Отличията им връчи Силвия Александрова – маркетинг директор на ИЗИ КРЕДИТ.

Един от най-обичаните актьори Христо Пъдев поздрави 13-годишния Кристиян Николов. Момчето върна голяма сума пари на семейство пенсионери, а мъжът се оказа спасител на Кристиян при инцидент с колело. Сестра му Натали пък видяла възрастна жена в безпомощно състояние и веднага се обадила за помощ и спасила живота й.

Маргарита Попова, Вяра Анкова и Надежда Нейнски също бяха трогнати от историите на хората с добри сърца, които помагат и не остават безучастни.

Адвокат Петър Менков води дело и помогна на абитуриентите да могат да обжалват оценката си от матурата. Той награди Галя Щърбева от Нова телевизия заедно с Никола Рангелов - председател на Управителния съвет на Българската асоциация на металургичната индустрия. Рангелов връчи отличието от името на “Аурубис”.

Любимите актьори Даниел Пеев-Дънди и Силвия Лулчева аплодираха достойните българи.

Политологът и съосновател на изследователски център “Тренд” Димитър Ганев снима с телефон церемонията.

Поетесата Маргарита Петкова награди художничката Ваня Кръстева.

Стоилка Арсова създаде уникални дигитални шрифтове по автентичните почерци на националните ни герои. Голям е и приносът за създаването на Историческия музей в Сливница. Тя беше наградена от Ивелина Димитрова, член на УС на Българската национална телевизия.

Актьорите Христо Пъдев и съпругата му Цветина Петрова връчиха отличия на 13-годишния Кристиян Николов и на по-малката му сестра Натали.

Даниел Пеев - Дънди по време на тържествената церемония “Достойните българи”

Омбудсманът Велислава Делчева, президентът Илияна Йотова и проф. Огнян Герджиков посрещат с усмивки думите на Силвия Лулчева, която не е доволна, че в новогодишните късмети никой не пожелава “Доблест” и “Чест”. “Бях готова дори на подкуп да имам честта да връча една награда и да съм от светлата страна на света, която “24 часа” търси и показва. Добрата новина е тази, която лекува и спасява”, каза още актрисата на церемонията Достойните българи”.

На церемонията гости бяха Соломон Паси и съпругата му Гергана Паси, които носят отличието “Достоен българин” заради приноса им за приемането на единно зарядно устройство за всички мобилни телефони в ЕС. Зад тях е Георги Лозанов.