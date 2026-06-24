Трима охранители държаха на земята буйстващ клиент на казино в Пловдив, псува и заплашва полицаи

Мъжът бил във видимо нетрезво състояние, викал на служителите, че ще ги уволни

Трима охранители трябвало да държат на земята пиян клиент на казино в пловдивския квартал "Кършияка", който буйствал и блъскал из игралната зала. Мъжът сътворил истински цирк, който не спрял и след пристигането на служители на реда на мястото.

Грозните сцени се разиграли около 23 ч. на 17 юни. Полицаи от Трето районно управление били изпратени в района до брега на река Марица във връзка с пияно лице, което създава проблеми в казиното на хотел. При пристигането си заварили мъжа на земята, а трима души го държали, защото посягал към охранителите и блъскал. Обиждал ги и заплашвал, че ще ги уволни.

За да изяснят ситуацията, служителите на реда поканили почерпения мъж да дойде с тях в Районното. В патрулката обаче насочил агресията си срещу тях. "От утре няма да сте на работа" и "Ще видите кой съм аз" викал той на полицаите и ги обиждал. Те многократно го предупредили да се държи прилично, но той не спрял. При слизането от колата се опитал да мине през униформените, които го хванали за ръцете. Човекът започнал да буйства отново и се наложило да му бъдат сложени белезници. В този момент той легнал на земята и отказал да стане, въртял се и продължавал да обижда.

В сградата на полицията на мъжа бил съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство. На следващия ден той се изправил пред Районния съд, който преценил, че най-справедливото наказание е глоба от 100 евро по УБДХ.