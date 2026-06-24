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10-годишно дете се удави в басейн в Ахелой при игра за задържане на дъха

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10-годишно момиче се удави в басейн в Ахелой при игра за задържане на дъха СНИМКА: Pixabay

Десетгодишно дете се е удавило в басейн на хотел в Ахелой при игра за задържане на дъха под вода. Това съобщиха Спешния център в Бургас.

Инцидентът е станал около 16:30 часа в хотел „Сънрайз ривър“, където по това време е бил организиран детски лагер „Мандарин“.

По информация на спешните медици на басейна е имало спасител, който не е забелязал признаци за възникнал проблем. Впоследствие при разговори с други деца от лагера се е разбрало, че те са се състезавали кой ще издържи най-дълго време под вода, пише БТА. 

Момичето е от украински произход. Екипите на Спешна помощ са предприели незабавни реанимационни действия на мястото на инцидента. Извършени са продължителни и интензивни реанимационни дейности. Въпреки усилията на медиците, животът на детето не е бил спасен.

По случая се извършва проверка за изясняване на всички обстоятелства около инцидента.

 

10-годишно момиче се удави в басейн в Ахелой при игра за задържане на дъха СНИМКА: Pixabay

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