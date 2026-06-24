И бащата на загиналата Ивана прави гражданско сдружение, за да се пази от убийците

Бащата на починалата при падане от петия етаж на блок в Благоевград Ивана обяви, че ще създава свое сдружение. 16-годишното момиче падна от прозореца на апартамента на приятеля си 15-годишния Димитър Смилков в нощта на 23 май. Тогава в жилището освен двамата са били още студентът Александър Георгиев и абитуриентът Методи Симеонов. Александър е с повдигнато обвинение за умишлено убийство на Ивана, но на две инстанции съдът го пусна на свобода без никаква мярка за неотклонение, защото на този етап няма доказателства, че е убил Ивана. Димитър пък се изплашил при пристигането на полицаите и се опитал да избяга през терасата, като паднал зад блока, но се отървал с наранявания. Според прокуратурата и четиримата са употребили дрога.

Бащата на Ивана Стойне Стойнев е категоричен, че дъщеря му е убита, а приятелят й Димитър и студентът Александър разпространяват наркотици. В Благоевград имаше два протеста с настояване на разкриване на цялата истина около трагедията. На първия пристигна и бащата на загиналата при катастрофа Сияна - Николай Попов, който подкрепи почерненото семейство на Ивана.

Днес Стойнев обяви в профила си във фейсбук, че започва проект Сдружение "Хора". "Ще направя инициативни комитети. Ще са ми нужни вашите подписи. Основната идея е да се защитаваме от системата, убийци, крадци и цялата измет. Искам промяна в НПК. Системата пази убийците от обществото и те пак убиват! Време е да си направил наша организация, която да се пазим от системата и убийците", написа Стойнев.

Бащата на Сияна Николай Попов направи гражданско движение "Сияние" и участва на изборите през април като получи близо 3%.